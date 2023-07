Indická spoločnosť Tata, ktorá je majiteľom britskej automobilky Jaguar Land Rover, plánuje v Británii postaviť fabriku na výrobu batérií pre elektromobily. Informovali o tom agentúra Bloomberg a server BBC s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Tata by podľa zdrojov mohol rozhodnutie oficiálne oznámiť tento týždeň.

Indický podnik pôvodne zvažoval výstavbu továrne na batérie v Španielsku.

Rozhodnutie umiestniť závod do Británie však pomôže zabezpečiť budúcnosť britských výrobných aktivít divízie Jaguar Land Rover, napísala agentúra Bloomberg.

Podľa zdrojov BBC britská vláda poskytne novej fabrike dotácie v stovkách miliónov libier. Niektorí odborníci nový závod označujú za najvýznamnejšiu investíciu v britskom automobilovom priemysle od príchodu japonskej automobilky Nissan v 80. rokoch minulého storočia, píše BBC.

Investícia by mohla viesť k vzniku až 9-tisíc pracovných miest. Jej význam však podľa BBC spočíva najmä v podpore, ktorú poskytne britskému automobilovému priemyslu v čase prechodu od vozidiel so spaľovacími motormi k elektromobilom. Niektorí odborníci dúfajú, že nová továreň spoločnosti Tata otvorí dvere pre ďalšie investície do výroby batérií pre elektromobily v Británii.

Automobilka Jaguar Land Rover je súčasťou indickej skupiny Tata od roku 2008. V roku 2018 firma otvorila závod na výrobu automobilov na Slovensku.