Celkový objem majetku v slovenských podielových fondoch vzrástol medzi rokmi 2019 a 2024 zo 7,5 miliardy eur na 11,3 miliardy eur, teda o 51 percent. Ovplyvnené to bolo kombináciou zvýšeného záujmu investorov a precenenia ich aktív. Podiel na celkovom majetku navýšili najmä akciové a realitné fondy, zmiešané a dlhopisové fondy naopak zaznamenali pokles. Poukázala na to v aktuálnej analýze vedúca oddelenia menovej a finančnej štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Brziaková.

„Slovenské fondy najviac investujú do podielových listov iných podielových fondov, ktoré ku koncu decembra 2024 tvorili 41 percent. Väčšina z týchto investícií smerovala do iných krajín eurozóny,“ priblížila. Nasledovali akcie so štvrtinovým a dlhopisy s takmer pätinovým podielom. Pohľadávky v podobe bankových vkladov a pôžičiek realitným spoločnostiam, ktoré sú obľúbené medzi realitnými fondmi, tvorili 16 percent.

V porovnaní s rokom 2019 ukázali štatistiky NBS nárast podielu akcií, a to zo 17 na 25 percent. Naopak, podiel vkladov a pôžičiek realitným spoločnostiam klesol z 26 na 16 percent. „Táto zmena ukazuje nárast rizikovej zložky v portfóliách fondov,“ zhodnotila Brziaková.

Z celkového objemu investícií podielových fondov ostáva podľa údajov centrálnej banky na Slovensku 38 percent, čo predstavuje sumu 4,2 miliardy eur. Najväčší podiel z toho tvoria bankové vklady a pôžičky realitným spoločnostiam vo výške 1,6 miliardy eur.

Z krajín mimo Slovenska smerujú investície najviac do Írska (1,4 miliardy eur), Luxemburska (1,2 miliardy eur), USA (1,1 miliardy eur) a Rakúska (917 miliónov eur). Zatiaľ čo v Spojených štátoch ide podľa odborníčky prevažne o akcie, v Írsku, Luxembursku a Rakúsku sú to predovšetkým podielové listy podielových fondov.

„Z celkového objemu podielových listov vydanými slovenskými fondami až 94 percent je vo vlastníctve tuzemských subjektov. Z nich je dominantným investorom sektor domácností s podielom až 86,7 percenta,“ vyčíslila Brziaková.

Domácnosti podľa údajov NBS investujú najviac do zmiešaných fondov (33 percent), nasledujú akciové (28 percent) a realitné fondy (26 percent). Poisťovne a penzijné fondy nakupujú v najväčšej miere akciové (40 percent) a zmiešané fondy (34 percent). Investičné fondy držia podielové listy najmä dlhopisových (45 percent), ale aj realitných fondov (33 percent). Nefinančné spoločnosti preferujú investície do realitných (42 percent), finanční sprostredkovatelia zase do dlhopisových fondov (43 percent).