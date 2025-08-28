Budapešť zažalovala Európsku úniu pre rozhodnutie, podľa ktorého Ukrajina dostáva tri až päť miliárd eur ročne z úrokov zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Rada EÚ schválila, že 99,7 percenta úrokov pôjde prostredníctvom Európskeho mierového nástroja (EPF) na vojenskú pomoc Kyjevu.
Žaloba smerovala najprv na Súdny dvor EÚ, neskôr ju preradili na Všeobecný súd. Ten ju v pondelok formálne prijal a zverejnil v Úradnom vestníku EÚ.
Maďarsko tvrdí, že EPF porušil zákony únie, pretože ignoroval jej veto s odôvodnením, že nie je prispievajúcim členským štátom. Podľa žaloby tým EÚ zbavila Maďarsko hlasovacieho práva a narušila zásadu rovnosti aj demokratického fungovania.
Podľa maďarských médií môže prípad vytvoriť precedens v oblasti ochrany práva veta, no verdikt sa očakáva až po rokoch. Maďarsko, ktoré udržiava dobré vzťahy s Ruskom, v minulosti často blokovalo podporu EÚ pre Ukrajinu, čo vyvolávalo napätie s viacerými členskými štátmi.