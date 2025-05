Maďarská vláda má v úmysle zablokovať návrh Európskej komisie na úplný zákaz dodávok ruskej energie do EÚ od konca roka 2027, uviedol premiér Viktor Orbán.

Na rokovaniach by Budapešť mala „dôrazne vystúpiť proti rozhodnutiu, ktoré by zakázalo používanie ruského plynu“. Opatrenie podľa Orbána zvýši Maďarsku účty za energie o dve miliardy eur ročne a vyvolá prudký nárast nákladov na bývanie a komunálne služby. „Nemali by sme dovoliť zavedenie sankcií proti ruskej energetike a uplatnenie sankcií voči Maďarsku,“ dodal.

Plán Komisie podľa maďarského premiéra odráža politiku lídrov viacerých krajín vrátane Nemecka a Česka, ktorí namiesto toho, aby sa snažili znížiť ceny energií, ich tlačia nahor. „Chcú ublížiť Rusku, a preto je pre nich zákaz ruského tovaru dôležitejší ako prosperita vlastných rodín a podnikov,“ povedal Orbán.