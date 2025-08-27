Dodávky ropy z Ruska do Maďarska ropovodom Družba sa obnovia vo štvrtok 28. augusta, oznámil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po telefonickom rozhovore s prvým námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom.
„Najnovší útok na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní. Po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy sa môžu zajtra obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch,“ napísal šéf maďarskej diplomacie na sociálnej sieti.