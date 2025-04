Maďarsko a Srbsko plánujú na prelome rokov začať s výstavbou spoločného ropovodu, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó po stretnutí so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Djedovičovou-Handanovičovou.

Maďarská energetická spoločnosť MOL predstavila vládam štúdiu uskutočniteľnosti projektu, pričom v posledných týždňoch krajiny podnikli dôležité kroky potrebné na výstavbu ropovodu vrátane územného plánovania. „Výstavba povedie k vytvoreniu nového ropovodu medzi oboma krajinami, ktorý bude plne uvedený do prevádzky do roku 2028,“ uviedol maďarský minister. Ropa má prúdiť cez Maďarsko do Srbska prostredníctvom ruského ropovodu Družba, čím sa uľahčia dodávky ropy do strednej Európy cez jeho južnú vetvu.