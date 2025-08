Väčšina európskych krajín zaznamenala vlani nárast čistého majetku obyvateľov, no najvýraznejšie to bolo v Maďarsku; nasledované Litvou a Švédskom. Výnimkou boli len dve krajiny: Belgicko a Turecko. Vyplýva to z najnovšej správy Global Wealth Report 2025 od investičnej banky UBS, ktorá v rokoch 2023 až 2024 zbierala dáta po zohľadnení inflácie.

Maďarsko malo najvyšší reálny rast bohatstva, a to o 18,6 percenta. Nasledovali Litva s 16,9 percenta, Švédsko s 15,3 percenta a Taliansko a Lotyšsko, kde rast dosiahol zhodne 15 percent. Správa skúma zmeny bohatstva v mediánových aj priemerných hodnotách, no dôraz kladie na medián, ktorý menej skresľuje extrémne prípady a lepšie odráža reálnu situáciu bežnej domácnosti.

Z piatich najväčších európskych ekonomík dosiahlo najvyšší rast Taliansko (15 percent), zatiaľ čo Spojené kráľovstvo skončilo na chvoste s rastom 5,3 percenta.

Na opačnom konci spektra stojí Turecko, ktoré evidovalo pokles mediánového bohatstva o 20,9 percenta, čo je najviac spomedzi všetkých sledovaných krajín. Belgicko zaznamenalo miernejší pokles o 5,6 percenta, uvádza Euronews.

Podľa profesora Hakana Karu z Bilkentskej univerzity v Ankare, bývalého hlavného ekonóma Tureckej centrálnej banky, treba dramatický pokles majetku v Turecku chápať ako korekciu predchádzajúceho obdobia rastu cien aktív.

Medzi rokmi 2020 a 2023 bolo turecké prostredie charakteristické ľahkou dostupnosťou úverov a nízkymi reálnymi úrokmi, čo viedlo k prudkému rastu cien nehnuteľností, pôdy, akcií aj dlhopisov. Z tohto rastu profitovali najmä domácnosti s prístupom k úverom alebo predchádzajúcimi úsporami. Zároveň sa prehĺbila nerovnosť v bohatstve.

H. Kara upozorňuje, že po normalizácii úrokových sadzieb v roku 2023 došlo k reálnemu poklesu cien aktív, čo sa okamžite premietlo do zníženia čistého majetku obyvateľstva. Podľa neho je obdobie 2023 a 2024 prirodzenou korekciou boomu z rokov 2020 až 2022.