Maďarská obchodná spoločnosť bude na základe žiadosti ruského ministra energetiky dodávať zemný plyn do moldavského Podnesterska, uviedla Budapešť. Desaťtisíce obyvateľov územia pozdĺž moldavských hraníc s Ukrajinou sa ocitli v energetickej kríze, keď prvého januára skončila platnosť tranzitnej zmluvy o dodávkach ruského zemného plynu cez Ukrajinu

Moldavský premiér Dorin Recean vyhlásil, že Únii poskytne 30 miliónov eur na nákup a prepravu suroviny do Podnesterska. Tvrdí, že maďarská spoločnosť MOL plánuje podpísať zmluvu s firmou Moldovagaz o dodávkach plynu do Podnesterska. Separatistické úrady v Podnestersku oznámili, že región začal dostávať plyn vďaka pôžičke poskytnutej Moskvou. Dodali, že dcérska spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku - MET Gas and Energy Marketing AG - podpísala krátkodobú zmluvu o dodávkach plynu komodity Moldovagazu.

Rusko viní z energetickej krízy v Podnestersku Moldavsko a Ukrajinu. Moldavsko zase Moskvu a ruskú plynárenskú firmu Gazprom, pretože porušuje dlhodobú zmluvu, keď odmieta posielať plyn alternatívnymi trasami. Kremeľ tvrdí, že pozastavil vývoz pre nezaplatený moldavský dlh 709 miliónov dolárov, ktorý ale Kišiňov neuznáva.