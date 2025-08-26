Francúzsky prezident Emmanuel Macron v liste izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi odmietol obvinenia z nečinnosti proti antisemitizmu. Kritizoval aj vojnu v Gaze a vyzval, aby sa antisemitizmus nestal politickou zbraňou.
Macron reagoval na list, v ktorom Netanjahu obvinil Francúzsko, že uznaním Palestínskeho štátu podnecuje antisemitizmus. Francúzsky prezident rozhodnutie oznámil koncom júla s tým, že Paríž má k nemu pristúpiť počas septembrového zasadnutia OSN.
Vo svojej odpovedi Macron uviedol, že obvinenia z nečinnosti sú neprijateľné a urážajú celé Francúzsko. Zdôraznil, že boj proti antisemitizmu je prioritou a nesmie byť zneužívaný na politické účely ani poškodzovať vzťahy medzi Francúzskom a Izraelom.
Francúzsky prezident zároveň ostro kritizoval izraelskú vojnu v Gaze, ktorú označil za „vražednú a nelegálnu“. Podľa neho vedie krajinu do slepej uličky a poškodzuje jej medzinárodné postavenie.
Netanjahu v pôvodnom liste tvrdil, že uznanie palestínskej štátnosti „prilieva olej do ohňa antisemitizmu“, odmeňuje Hamas a ohrozuje bezpečnosť francúzskych Židov.