Francúzsky prezident Emmanuel Macron v liste izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi odmietol obvinenia z nečinnosti proti antisemitizmu. Kritizoval aj vojnu v Gaze a vyzval, aby sa antisemitizmus nestal politickou zbraňou.

Macron reagoval na list, v ktorom Netanjahu obvinil Francúzsko, že uznaním Palestínskeho štátu podnecuje antisemitizmus. Francúzsky prezident rozhodnutie oznámil koncom júla s tým, že Paríž má k nemu pristúpiť počas septembrového zasadnutia OSN.

Vo svojej odpovedi Macron uviedol, že obvinenia z nečinnosti sú neprijateľné a urážajú celé Francúzsko. Zdôraznil, že boj proti antisemitizmu je prioritou a nesmie byť zneužívaný na politické účely ani poškodzovať vzťahy medzi Francúzskom a Izraelom.

Francúzsky prezident zároveň ostro kritizoval izraelskú vojnu v Gaze, ktorú označil za „vražednú a nelegálnu“. Podľa neho vedie krajinu do slepej uličky a poškodzuje jej medzinárodné postavenie.

Netanjahu v pôvodnom liste tvrdil, že uznanie palestínskej štátnosti „prilieva olej do ohňa antisemitizmu“, odmeňuje Hamas a ohrozuje bezpečnosť francúzskych Židov.

WA 36 Gaza - Palestínčania bojujú o humanitárnu pomoc a jedlo v komunitnej kuchyni v meste Gaza v Pásme Gazy v pondelok 4. augusta 2025. FOTO TASR/AP Palestinians struggle to get donated food at a community kitchen in Gaza City, northern Gaza Strip, Monday, Aug. 4, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
