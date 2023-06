Keď Jayne Burnsová v lete 2022 oslávila 100. narodeniny, povedala svojim priateľom, že si želá jediné – pokračovať v práci. O tom, že to myslí vážne, nikto z jej okolia nepochyboval. Jubilantka totiž už 26 rokov pracuje v tej istej firme, píše portál CNBC.

Od roku 1997 Burnsová pracuje ako strihačka látky v obchode Joann Fabric and Crafts v americkom meste Mason. Stále je to jeden z jej najobľúbenejších spôsobov trávenia času. „Svoju prácu milujem, takže v nej chcem pokračovať,“ priznala Burnsová. Američanka má v pláne pracovať dovtedy, kým bude vládať alebo kým bude vedenie ochotné si ju v predajni nechať.

Burnsová nikdy nepočítala s tým, že bude pracovať aj po tom, čo oslávi storočnicu. Do dôchodku sa pokúšala odísť niekoľkokrát – aj v 70-ke, aj 80-ke. O niekoľko mesiacov neskôr sa ale vždy vrátila do práce. Brigádu si našla vo veterinárnych ambulanciách i účtovných firmách. Pred príchodom do Joann Fabric and Crafts pôsobila Burnsová väčšinu svojho života ako účtovníčka. „Nemám rada stereotyp a rada sa neustále hýbem,“ vysvetlila jubilantka.

Burnsová začala v obchode s látkami pracovať niekoľko mesiacov po tom, čo zomrel jej manžel Dick. O voľnej pozícii sa dozvedela od dcéry Donny, ktorá tam pracovala na čiastočný úväzok. Dúfala, že by tam matka mohla prísť na iné myšlienky. Donna mala nakoniec pravdu.

Burnsová, ktorá celý život šila, sa učila o nových látkach a bavilo ju pomáhať zákazníkom vyberať rôzne zaujímavé vzory. „Keď ste zaneprázdnený, nemyslíte na bolesť,“ zhodnotila Američanka.

Kolektív je presne to, čo má na svojej práci najradšej. „Rada sa rozprávam so všetkými kolegami a stretávam sa s príjemnými zákazníkmi. Niektorých z nich prekvapí, keď ma zbadajú pri stolíku na strihanie,“ uzavrela Burnsová.