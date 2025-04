Predseda opozičného PS Michal Šimečka vyzýva premiéra Roberta Fica, aby necestoval v máji do Moskvy. Jeho cesta by bola podľa Šimečku arogantným výsmechom do tváre všetkých obetí súčasnej hrozivej ruskej agresie proti Ukrajine.

„Nestačí hovoriť o mieri. Slovensko musí jasne stáť po boku Ukrajiny, našich európskych spojencov a na strane dodržiavania medzinárodného práva a mieru,“ zdôraznil líder PS.

Počet obetí nočného ruského raketového a dronového útoku na Kyjev podľa úradov stúpol na deväť. Ďalších najmenej 63 ľudí utrpelo zranenia, vrátane tehotnej ženy a detí.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska.