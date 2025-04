Prezidentka Federálnej banky (Fed) v San Franciscu Mary Dalyová uviedla, že zatiaľ čo s plánmi redukcie úrokových sadzieb zo strany Fedu v tomto roku súhlasí, zvyšujúce sa inflačné riziká naznačujú, že banka bude pravdepodobne musieť v tomto smere pribrzdiť. Navyše, ak je vidieť, že neistota v súvislosti s obchodnou politiku prezidenta Donalda Trumpa rast americkej ekonomiky zatiaľ príliš neovplyvnila. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

„Nie je potrebné robiť urýchlené kroky. Trh práce je stabilný a ekonomika dostatočne silná,“ povedala Dalyová koncom toho týždňa na podujatí organizovanom Kalifornskou univerzitou. Dodala, že Fed by mal počkať na jasnejšie informácie v súvislosti s obchodom a ďalšími krokmi administratívy. „Nakoniec, sľúbili sme Američanom obnovu cenovej stability. To je základ našej práce,“ povedala.

Americká centrálna banka naposledy zmenila hlavnú úrokovú sadzbu v decembri minulého roka, keď ju znížila o štvrť percentuálneho bodu do pásma 4,25 percenta - 4,50 percenta. Vzhľadom na najnovší vývoj na trhoch prezident Fedu Jerome Powell začiatkom apríla uviedol, že predpokladá, že Trumpova colná politika zrýchli infláciu a spomalí tempo rastu ekonomiky. Zároveň signalizoval, že Fed počká so zmenou sadzieb, kým nezíska jasnejší obraz o konečných dôsledkoch ciel. Vyčkávací postoj Fedu však podráždil Trumpa a jeho poradca koncom týždňa uviedol, že administratíva skúma možnosti Powellovho odvolania.

Podľa Dalyovej by centrálna banka mohla tento rok pristúpiť k viac než dvom redukciám úrokových sadzieb, avšak iba v prípade, že inflácia by klesala rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo, alebo ak by trh práce zaznamenal ťažkosti. Problém však vidí skôr opačného rázu, teda, že inflácia sa môže zrýchliť.

„Problémom je, že inflácia zotrváva nad našim inflačným cieľom a inflačné riziká sú vyššie, než boli pred rokom. Výsledkom takejto situácie je, že budeme pravdepodobne musieť udržiavať prísnejšiu menovú politiku dlhší čas, než sme pôvodne predpokladali,“ povedala Dalyová.

Stále dobrá pozícia americkej ekonomiky však banke dáva dostatok času, aby si počkala na jasnejšie dôsledky zmeny americkej politiky na infláciu. Okrem obchodnej politiky zameranej na dovozné clá k nej patria aj plány nižších daní, zníženia vládnych výdavkov, deregulácia a obmedzenia imigrácie. Zatiaľ, dodala Dalyová, neistota súvisiaca s novou hospodárskou politikou Donalda Trumpa rast ekonomiky nespomalila.