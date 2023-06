Klimatické zmeny, ako financovať zelené, moderné technológie a ako do boja so zmenou klímy zapojiť súkromný sektor. To boli hlavné témy dvojdňového samitu v Paríži, na ktorom Slovensko zastupoval dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor.

V piatok o tom informoval Úrad vlády.

Na konferencii pod názvom Nový globálny finančný pakt diskutoval aj o možnom odpustení časti dlhu krajinám s reformným programom Medzinárodného menového fondu, aby dokázali lepšie čeliť ekonomickým dôsledkom prírodných katastrof.

Dlh rozvojových ekonomík a krajín s rozvíjajúcim sa trhom dosiahol v roku 2021 viac ako šesťtisíc miliárd dolárov, čo je takmer 65 percent nárast za uplynulé desaťročie. Čiastočne za tento nárast môžu pandemické opatrenia či pomoc alebo klimatická zmena.

„Tak, ako Slovensko po páde predchádzajúceho režimu potrebovalo istú mieru solidarity zo Západu a potrebovali sme projekty, z ktorých benefituje aj jedna, aj druhá strana, dnes potrebujeme dlhovú situáciu dostať pod kontrolu nielen v eurozóne, ale aj v týchto zraniteľnejších krajinách," zhodnotil Ódor.

V Paríži sa stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a lídrami Európy, Afriky, Karibiku, južnej Ameriky a Ázie. „Z hľadiska klímy je veľmi krátkozraké sústrediť sa len na Európu a práve tento samit sa snažil do diania vtiahnuť aj krajiny, s ktorými sa menej diskutuje, či sú to krajiny Afriky alebo Latinskej Ameriky," priblížil Ódor.

Na samite sa podľa neho intenzívne diskutovalo o tom, cez aké mechanizmy by sme týmto krajinám mohli pomôcť zvýšiť životnú úroveň tak, aby to čo najmenej išlo na úkor klimatických zmien. Rovnako aj o tom, ako by sme mohli krajinám pomôcť technologicky a ako zreformovať medzinárodný rámec inštitúcií, aby sa mohol do financovania viac zapojiť súkromný kapitál.