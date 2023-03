Prudko stúpajúca miera inflácie a energetická kríza viedli k zvýšeniu vnímania cien u väčšiny Európanov, a to u 53 percent z nich. Približne pätina si za posledných šesť mesiacov zobrala nové úvery. Vyplýva to zo záverov spotrebiteľskej štúdie EOS, do ktorej sa zapojilo 7 700 Európanov, vrátane Slovenska.

Inflácia a zvýšené náklady na energie

Najmä v krajinách východnej Európy spotrebitelia venovali v posledných šiestich mesiacoch zvýšenú pozornosť svojim výdavkom. Respondenti prieskumu uvádzali, že šetria najmä na cestovaní, na kultúrnych a voľnočasových aktivitách, ale aj na novom oblečení. Približne každý piaty z nich si však za posledných šesť mesiacov zobral nové úvery. Hlavnými dôvodmi tohto rozhodnutia boli inflácia a zvýšené náklady na energie. Slováci preferovali úverovanie aj pre bývanie.

Ako povedal konateľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák, zadlžujeme sa, aby sme dokázali zaplatiť základné životné náklady. Špeciálne na Slovensku narástol počet používateľov kreditných kariet. „Obzvlášť v tejto neľahkej dobe je treba mať na pamäti, že najzraniteľnejší spotrebitelia sú tí, ktorí precenia svoje finančné možnosti a kapacity. Platí však, že aj v najzložitejšej situácii je možné komunikovať o svojich dlhoch a hľadať účinné riešenia,” povedal Dvornák.

Obavy z nezamestnanosti

Štyridsaťdva percent respondentov z celej Európy uviedlo, že za posledných šesť mesiacov využívalo hotovosť častejšie ako predtým. Výsledok je prekvapujúci najmä vo vekovej kategórií 18- až 34-ročných, z ktorých takmer polovica používala hotovosť častejšie. Vysoká inflácia a prudko rastúce náklady na energie vedú k finančným obavám takmer u troch štvrtín opýtaných spotrebiteľov. Obavy z nezamestnanosti trápia najmä ľudí vo veku 18 až 34 rokov.