Medzi zamestnancami dochádza k zmene nálady okolo prepúšťania. Melanie Ehrenkranzová videla počas desaťročia v mediálnom priemysle, ako mnohí talentovaní kolegovia prišli o prácu v rámci hromadného prepúšťania. Keď sa to v roku 2023 stalo aj jej, rozhodla sa vytvoriť priestor, kde by ľudia mohli otvorene hovoriť o tejto skúsenosti.

Tak vznikol newsletter Laid Off na platforme Substack, ktorý M. Ehrenkranzová v auguste 2024 predstavila ako „najlepšie miesto na internete na diskusiu o prepúšťaní“. Okrem písania newslettera pracuje ako vedúca obsahu a komunity v spoločnosti Business Class, ktorá ponúka online kurzy pre podnikateľov, uvádza CNBC.

Dnes má Laid Off viac ako 6-tisíc čitateľov a ich počet stále rastie. Každý týždeň zdieľajú príbehy prepustených zamestnancov a ich skúsenosti s tým, ako sa vyrovnávajú so stratou práce. „Toto je niečo, čo by som si priala mať k dispozícii, keď sa to stalo mne,“ hovorí M. Ehrenkranzová.

Väčšina čitateľov Laid Off pracovala v technologickom sektore, nasledovanom médiami, zdravotníctvom, reklamou a maloobchodom. Mnohí prišli o prácu v roku 2024, pričom dostali výpoveď cez Zoom, hromadný konferenčný hovor alebo e-mailom.

Komunita nie je len o sťažovaní sa. M. Ehrenkranzová chcela vytvoriť priestor, kde by sa ľudia mohli o ich skúsenostiach rozprávať úprimne, s dávkou humoru. „Nechcem, aby to bolo depresívne alebo pochmúrne,“ hovorí.

Rozhovory v komunite naznačujú, že postoj k prepúšťaniu sa mení. Počas pandémie sa ľudia postupne naučili neprepájať stratu zamestnania so svojou hodnotou. Dnes reakcie naberajú bojovnejší tón. „Mám pocit, že mnoho ľudí je nahnevaných,“ hovorí M. Ehrenkranzová.

Frustrácia rastie v čase, keď firmy ako Meta a Microsoft odôvodňujú prepúšťanie údajne slabými pracovnými výkonmi zamestnancov. Zároveň tisíce zamestnancov federálnej vlády v USA prichádzajú o prácu v rámci úsilia Trumpovej administratívy znížiť počet štátnych pracovníkov.