Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová sa pri vyslovení dôvery vláde odborníkov chce rozhodnúť na základe predloženého programového vyhlásenia vlády. Uviedla to v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy. Remišovej oponent v debate, predseda Smeru-SD a parlamentný poslanec Robert Fico, uviedol, že vláda odborníkov od Smeru „nedostane ani jeden jediný hlas v parlamente“.

Remišová od novej vlády očakáva, že bude vyvíjať opatrenia na pomoc ľuďom, rovnako si praje, aby nezastavila projekt výstavby nemocnice v Martine z plánu obnovy. „Sever Slovenska si zaslúži špičkovú nemocnicu,“ zdôraznila. Kabinet Ľudovíta Ódora preto vyzvala, aby sa v Bruseli pokúsil zmeniť nastavenie podmienok a čerpania v pláne obnovy.

Fico považuje fakt, že sa do výberového konania na výstavbu novej nemocnice v Martine nikto neprihlásil, za potvrdenie to, že plán obnovy bol od začiatku zle nastavený. Mieni, že Slovensko príde o obrovské peniaze, varuje však pred neuváženými a zmätočnými zásahmi, ktoré by mohli situáciu ešte zhoršiť.

Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k piatkovému rozhodnutiu senátu Špecializovaného trestného súdu, ktorý v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka uznal za vinnú Alenu Zsuzsovú, podnikateľa Mariana Kočnera však spod obžaloby oslobodil. Remišová si chce počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, neskrýva však sklamanie nad piatkovým verdiktom. Fico predpokladá, že súd, ktorý bol „pod enormným tlakom verejnosti“, musel mať na svoje rozhodnutie pádne argumenty, pripomenul v tejto súvislosti princíp prezumpcie neviny, pri ktorej musia byť predložené jednoznačné dôkazy o vine.