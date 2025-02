Kým sa Los Angeles spamätáva z ničivých lesných požiarov, špecialisti na životné prostredie či prírodné katastrofy, inžinieri a urbanisti diskutujú o ambicióznych plánoch na prestavbu štvrtí, ktoré ležali popolom. Na miestach, kde predtým stávali malé, jednoposchodové nákupné centrá a parkoviská, by mohli miestni chodiť do obchodov a kaviarní v prízemí kancelárskych budov – v štýle európskych miest. Píše o tom agentúra Reuters.

Veľkomesto by mohlo začať stavať do výšky, čo by prinieslo dostupnejšie bývanie v bezpečnejších centrálnych štvrtiach. Naopak, mohlo by opustiť prax výstavby rodinných domov na kopcoch okolo mesta, čo je oblasť náchylnejšia k lesným požiarom. Z niektorých blokov by sa dali vytvoriť nárazníkové zóny, kde nie sú povolené žiadne budovy. A pre Los Angeles charakteristické palmy, ktoré ale pri požiari vzplanú ako rímske sviece, by mohli nahradiť pôvodné, ohňovzdorné druhy stromov.

S týmito a ďalšími podobne odvážnymi návrhmi prišli akademici s tým, ako sa prímorské kalifornské mesto spamätáva z požiarov Eaton a Palisades. Tie si spolu vyžiadali 28 životov a zničili alebo poškodili na 16 000 objektov. Ich plamene spálili celkovo 152 kilometrov štvorcových – plochu väčšiu ako Paríž.

Mesto ešte ani nezačalo s obnovou a mnoho ľudí sa až teraz môže vrátiť do svojich poničených štvrtí. Keď sa začne stavať, len málo odborníkov ale očakáva, že veľkomestá čaká zásadná premena. Dôvody uvádzajú rôzne, od nedostatku poistného krytia po politický tlak na obnovu do pôvodného stavu.

Los Angeles by si ale mohlo vziať príklad z miest ako je japonské Kóbe, ktoré v roku 1995 zdecimovalo zemetrasenie. Tamojšie úrady následne zaviedli stavebné moratórium, uviedol Jeffrey Schlegelmilch z Kolumbijskej univerzity v New Yorku. „Je zásadné si dať na čas a nájsť poriadne riešenie," dodal odborník na pripravenosť na prírodné katastrofy.

Vzorom môže byť aj okres Harris County v Houstone a mesto San Antonio, oboje v Texase. Tamojšie úrady vykúpili domy a pozemky, aby znížili budúce riziko povodní. V spomínanom okrese predstavitelia ochotným predajcom ponúkli za domy poškodené pri povodniach v súvislosti s hurikánom Harvey z roku 2017 cenu, ktorá zodpovedala trhu pred živelnou katastrofou. Potom budovy zbúrali.

Na tento model sa odvoláva aj enviromentálny analytik a historik pri Pomona College v kalifornskom Claremonte Char Miller. Výkup pozemkov v obciach Pacific Palisades a Altadena by bol síce drahý, hovorí odborník, ale s finančnou podporou mesta, okresu, štátu či poisťovateľov možný. Spálené pozemky by sa mohli premeniť na nárazníkové zóny chrániace pred šírením ohňa. Aj keď by to pre pôvodných obyvateľov mohlo byť nepríjemné, Miller verí, že mnohí z nich by získané peniaze využili na presťahovanie.

Expert si preto zúfa nad snahami mesta a štátu urýchliť obnovu predchádzajúcej hustoty osídlenia vo vyhorených oblastiach. „Je to jedinečná príležitosť na zmenu," dodáva.

Ďalší odborníci by zničené obce zachovali, ale tak, aby boli lepšie pripravené na ďalšie lesné požiare. Strojár Michael Gollner z Kalifornskej univerzity v Berkeley testuje, ako ohňu odolávajú rôzne prototypy domov. Ich odolnosť voči plameňom sa napríklad zlepší, keď sa drevený plot posunie o 1,5 metra ďalej od domu alebo sa obydlie obsype štrkom, hovorí.

Správna úprava záhrady je tiež účinná, ale pre niektorých majiteľov je to kontroverzná téma. „Kto chce porúbať svoj jalovec? Ale keď príde lesný požiar, váš jalovec sa zmení na pochodeň, "varuje Gollner.

Ekológovia navrhujú, aby sa Los Angeles zbavilo paliem, jalovcov a eukalyptov a nahradilo ich druhmi, ktoré sú prirodzene lepšie odolné proti požiarom – napríklad pôvodné druhy kalifornských dubov. Tie majú silnú kôru a kožovité listy, ktoré pomaly horia.

„Veľa ľudí sa snaží duby vysádzať, a myslím si, že je tu istá snaha dodať im väčší šmrnc," hovorí ekologička Alexandra Syphardová z inštitútu v San Diegu.

Pre stavbárov a inžiniera životného prostredia Hussama Mahmouda z Coloradskej štátnej univerzity je kľúčom k úspechu predvídať lokácie budúcich požiarov. Vyvinul preto model, ktorý spočíta, ktorá budova zhorí. To by komunitám malo umožniť opevnenie len určitých budov.

Lepšiu žiaruvzdornosť budov možno dosiahnuť aj s pomocou kovovej alebo betónovej strechy a použitím nehorľavých materiálov na bočné steny. Lepšie sú tiež dvojsklá či trojsklá na oknách, pri ktorých je menšia šanca, že v horúčave spôsobenej ohňom puknú, kvôli čomu dom vyhorí zvnútra.

„Keď požiare zasiahli Los Angeles, bolo jasné, že nikto netušil, čo sa bude diať – pri ktorých domoch je väčšia pravdepodobnosť, že zhoria," uviedol Mahmoud.