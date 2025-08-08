Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v spoločnom telefonáte venovali ruskej invázii na Ukrajinu aj vzťahom so Spojenými štátmi.
Počas rozhovoru čínsky líder ubezpečil, že Peking bude naďalej presadzovať myšlienku rokovaní o Ukrajine. Takisto zdôraznil, že „na zložité problémy neexistujú jednoduché riešenia“.
Si údajne Putinovi povedal, že Čína by rada videla zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom aj presadzovanie politického urovnania „ukrajinskej krízy“.
Čína zohráva vo vojnovom konflikte Ruska s Ukrajinou veľmi špecifickú a nejednoznačnú rolu. Nepridala sa k západným sankciám a tvrdí, že je neutrálnym aktérom, ktorý podporuje „mierové riešenie“ a rešpektovanie suverenity všetkých štátov. Zároveň ale nikdy inváziu priamo neodsúdila.
Peking takisto zintenzívnil obchod s Moskvou – vrátane nákupu ropy a plynu – a Rusku dodáva technológie dvojakého využitia.
Okrem toho Čína poskytuje Rusku politické krytie – napríklad blokovaním niektorých rezolúcií v Bezpečnostnej rade OSN.