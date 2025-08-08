Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v spoločnom telefonáte venovali ruskej invázii na Ukrajinu aj vzťahom so Spojenými štátmi.

Počas rozhovoru čínsky líder ubezpečil, že Peking bude naďalej presadzovať myšlienku rokovaní o Ukrajine. Takisto zdôraznil, že „na zložité problémy neexistujú jednoduché riešenia“.

Si údajne Putinovi povedal, že Čína by rada videla zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom aj presadzovanie politického urovnania „ukrajinskej krízy“.

Čína zohráva vo vojnovom konflikte Ruska s Ukrajinou veľmi špecifickú a nejednoznačnú rolu. Nepridala sa k západným sankciám a tvrdí, že je neutrálnym aktérom, ktorý podporuje „mierové riešenie“ a rešpektovanie suverenity všetkých štátov. Zároveň ale nikdy inváziu priamo neodsúdila.

Peking takisto zintenzívnil obchod s Moskvou – vrátane nákupu ropy a plynu – a Rusku dodáva technológie dvojakého využitia.

Okrem toho Čína poskytuje Rusku politické krytie – napríklad blokovaním niektorých rezolúcií v Bezpečnostnej rade OSN.

Ďalšie dôležité správy

KK11 archív Helsinki - Na archívnej snímke z 16. júla 2018 americký prezident Donald Trump (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky v Helsinkách. Ruský prezident Vladimir Putin a bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump nevedú dialóg o podmienkach dosiahnutia mieru na Ukrajine. FOTO TASR/AP FILE - In this July 16, 2018, file photo, U.S. President Donald Trump, left, and Russian President Vladimir Putin shake hands in Helsinki, Finland. President Joe Biden may feel an incentive to se
Neprehliadnite

Putin sa nemusí stretnúť so Zelenským, aby sa s ním stretol Trump