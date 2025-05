Návrh vyhlášky k liekovej politike kladie dôraz na nákladovú efektívnosť, čím povyšuje šetrenie nad životy ľudí, poukázala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Varuje, že ak vyhláška začne platiť, obmedzí dostupnosť inovatívnych liekov.

„Prístup ide proti odporúčaniam odborných medzinárodných inštitúcií a je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktorá deklarovala, že pacient bude vždy na prvom mieste,“ skonštatovala asociácia. Pacienti by sa ale v praxi nemuseli dostať k novým liekom, pričom sa zastaví aj financovanie výnimiek pri závažných ochoreniach, ako sú onkologické či špecifické diagnózy. „Pre štát by malo byť prvoradé mať zdravú a liečenú populáciu, ktorá bude schopná pracovať, podieľať sa na tvorbe hodnôt a prispievať do rozpočtu,“ ozrejmil viceprezident AZZZ Roman Karlubík.

Asociácia vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby návrh vyhlášky stiahol a odmietol ako celok. Zároveň ho vyzvala na odbornú diskusiu o udržateľnom, spravodlivom a na pacienta orientovanom systéme hodnotenia a úhrady liekov. „V opačnom prípade Slovensku hrozí, že sa definitívne prepadne na dno Európy v dostupnosti modernej liečby a inovatívnych liekov,“ upozornili zamestnávatelia.