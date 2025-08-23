Japonský premiér Šigeru Išiba a juhokórejský prezident I Če Mjong v sobotu potvrdili užšiu spoluprácu medzi krajinami v niekoľkých oblastiach vrátane medzinárodného obchodu a bezpečnosti. Záväzok potvrdili počas návštevy lídra Južnej Kórey v Tokiu, ktorého v pondelok čaká summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúr Reuters, AP a Jonhap.

„Vzhľadom na to, že medzinárodný poriadok v oblasti obchodu a bezpečnosti kolíše, verím, že Kórejská republika a Japonsko, ktoré majú podobné postoje, pokiaľ ide o hodnoty, poriadok a ideológiu, musia viac ako kedykoľvek predtým posilniť svoju spoluprácu,“ vyhlásil I Če Mjong.

Japonský premiér zdôraznil dôležitosť vzájomných vzťahov a vyzdvihol aj trilaterálnu spoluprácu so Spojenými štátmi. „Mier a stabilita neprídu, kým sa o ne nebudeme aktívnejšie snažiť, a to platí o to viac v takejto turbulentnej dobe,“ uviedol Šigeru Išiba.

Obaja lídri tiež potvrdili spoločný cieľ v otázke denuklearizácie Severnej Kórey. „Potvrdili sme náš záväzok úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a nastolenia trvalého mieru a dohodli sme sa na úzkej spolupráci v otázkach súvisiacich s KĽDR,“ povedal I Če Mjong.

Návšteva Tokia je prvou oficiálnou návštevou juhokórejského prezidenta od jeho júnového nástupu do funkcie. Japonskí predstavitelia to podľa AP vnímajú ako znamenia, že I Če Mjong prikladá veľký význam vzájomným vzťahom krajín. Šigeru Išiba juhokórejskému lídrovi za návštevu poďakoval a na sociálnej sieti X zverejnil viaceré fotografie.

V nedeľu by sa mal I Če Mjong stretnúť s japonskými zákonodarcami a následne odletieť do USA na summit s Trumpom. Očakáva sa, že prezidenti budú rokovať predovšetkým o bezpečnosti a obchode.

