Lídri 27 členských krajín EÚ sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Platiť budú do začiatku roka 2026. Medzi opatrenia patrí aj zmrazenie aktív ruskej centrálnej banky v hodnote viac než 200 miliárd eur.

Dohoda o predĺžení reštrikcií voči Rusku zabránila scenáru, v ktorom by postoj Maďarska mohol viesť k ich zániku. Novému balíku sankcií, v poradí osemnástemu, však odmietlo na štvrtkovom samite dať zelenú Slovensko, a to pre spor s Bruselom o plánoch zastaviť dovoz ruského plynu do konca roka 2027.

„Medzi lídrami EÚ neexistuje dohoda o najnovšom balíku sankcií. Diskusie medzi veľvyslancami EÚ sa pravdepodobne obnovia v najbližších dňoch,“ napísal na platforme X redaktor Rádia Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) Rikard Jozwiak. Vo svojom príspevku nespomenul Maďarsko, hoci Budapešť predtým takisto pohrozila blokovaním sankcií.