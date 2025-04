Ministerstvo dopravy získalo právomoc obmedziť alebo zakázať vykonávanie civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru SR, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivých chorôb zvierat. Novelu zákona o civilnom letectve podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Rezort dopravy pripravil návrh v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky (SLAK).

Medzi cestovnými kanceláriami a dovolenkármi sa zdvihla vlna otáznikov. „Zatiaľ situáciu sledujeme a vyhľadávame alternatívne lety z Viedne pre naše nadchádzajúce zájazdy, aby sme boli pripravení v prípade, že by sa niektoré z našich letov mali zrušiť. Pevne však veríme, že taká situácia nenastane,“ hovorí generálny riaditeľ cestovnej kancelárie Daka David Gavaľa.

Aj keď novela zákona zatiaľ nevyvolala konkrétne rušenie letov, cestovné kancelárie neberú situáciu na ľahkú váhu. „Je to niečo nové, ale ihneď sme situáciu zanalyzovali a v prípade, ak by nastala, sme na ňu pripravení a predpokladáme, že by situáciu riešili aj samotné letecké spoločnosti presmerovaním letov na najbližšie letisko, teda do Viedne,“ dodáva Gavaľa.

Zmena letových trás či prípadný presun odletov z bratislavského letiska by pre cestovky znamenal nielen logistickú výzvu, ale aj zvýšenie nákladov. „Ak by takáto situácia naozaj nastala, tak sú to, samozrejme, zvýšené finančné náklady, určite by sme však spravili všetko preto, aby bol náš zákazník spokojný a nebol žiadnym spôsobom ovplyvnený,“ dodáva Gavaľa.