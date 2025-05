Skupina IAG, ktorá vlastní okrem iného aerolinky British Airways a Iberia, plánuje kúpiť 71 lietadiel pre diaľkové lety od výrobcov Airbus a Boeing. Skupina to v piatok (9. 5.) uviedla spolu s výsledkami hospodárenia za prvý štvrťrok. Čistý zisk vzrástol na 198 miliónov eur, pred rokom bol zisk na porovnateľnej báze 68 miliónov eur.

Výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí čakali zisk 158 miliónov eur. Perspektívne sú najmä rezervácie do Južnej Ameriky, ale tiež do Európy a do Afriky. Do skupiny IAG patria tiež aerolinky Vueling, Aer Lingus a Level.

Skupina pre aerolínie British Airways kúpi celkovo 33 lietadiel Airbus a 38 lietadiel Boeing. Objednávka bola zverejnená deň po tom, ako Británia a Spojené štáty oznámili uzavretie obchodnej dohody. Washington pri tej príležitosti uviedol, že Británia kúpi lietadlá Boeing za desať miliárd dolárov.

Generálny riaditeľ IAG Luis Gallego novinárom povedal, že spoločnosť na zákazke na nové lietadlá pracovala dlhý čas. Podľa analytikov je objednávka pravdepodobne súčasťou dlhodobejšej stratégie skupiny. Dohody zahŕňajú tiež opcie na nákup ďalších desiatich lietadiel Boeing a 13 lietadiel Airbus.