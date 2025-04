Umelú inteligenciu (AI) denne využíva nadpolovičná väčšina študentov vysokých škôl. Len desať percent z nich vedelo o pravidlách jej používania od univerzít, vyplýva z prieskumu Asociácie pre umelú inteligenciu na Slovensku (ASAI).

„Len 37 percent študentov VŠ má AI zahrnutú vo výučbe. Viac ako 70 percent nikdy nezažilo workshop zameraný na praktické využitie umelej inteligencie. A až 91 percent by uvítalo prístup k odborníkom z praxe,“ priblížila členka Správnej rady ASAI Miroslava Šáchová. Vzdelávanie v oblasti AI nedrží podľa asociácie krok s reálnymi potrebami študentov ani s tempom trhu.

Kľúčové ja zadávanie pokynov

Ozrejmila, že študenti najčastejšie využívajú v rámci AI jazykové nástroje pre generovanie textu. No aj keď ich až 66 percent študentov používa, stále to nie je úplne postačujúce - ide o veľké číslo, ale zároveň ostáva veľká časť študentov, ktorá s nimi nepracuje alebo nevie ako. „Generatívne nástroje umelej inteligencie fungujú najmä systémom promptovania, teda na základe toho, ako dobre používateľ zadáva pokyny,“ vysvetlila. Priblížila tiež, že iba štyri percentá študentov používajú AI na programovanie a vývoj, čo sa však viaže najmä na technické školy.

Dodala, že viac ako dve tretiny študentov čerpajú informácie o používaní týchto nástrojov z internetu alebo sociálnych sietí. „Je lepšie, ak máte ľudí, odborníkov, ktorí vám povedia, najmä tú etickú a bezpečnú časť, ako s tým pracovať,“ doplnila.

Vzdelávanie je potrebné

Podľa predsedu správnej rady ASAI Roberta Gašparoviča prieskum ukázal, že vzdelávanie v AI je v dnešnej dobe potrebné. „V spolupráci s univerzitami sa snažíme vytvoriť etický kódex, ktorý by bol aplikovateľný tak pre vzdelávací proces, pre vyučujúcich, ale aj pre študentov,“ poznamenal.

Zástupcovia asociácie zdôraznili, že chcú ďalej aktívne pracovať s výsledkami prieskumu a podporiť lepšie zavádzanie umelej inteligencie do vzdelávania. Pozývajú k jednému stolu ministerstvo školstva, študentov a pedagógov. „Cieľom nie je presadiť ďalší samostatný predmet, ale vytvoriť strategický národný rámec, v ktorom sa umelá inteligencia stane prirodzenou súčasťou výučby,“ dodala Šáchová.

Do prieskumu za zapojilo 2 879 študentov z 19-tich univerzít. Najviac z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Žilinskej univerzity. Prieskum robila asociácia kombináciou kvantitatívnej metódy, dátovej augmentácie a rozhovormi so zástupcami Študentskej rady VŠ. Zber dát realizovali od decembra minulého roka do februára.