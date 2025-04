Nálada na trhoch sa výrazne zhoršila po tom, čo prezident Donald Trump minulý týždeň ohlásil plošné clá. Investori zareagovali výpredajom akcií, neistota sa prelieva aj do reálneho hospodárstva.

D. Trump síce v stredu oznámil 90-dňovú pauzu na niektoré dovozné clá, no podľa L. Finka to situáciu len zdanlivo upokojilo. „Znamená to len jediné – dlhšie trvajúca a ešte intenzívnejšia neistota,“ tvrdí.

Myslím si, že sme veľmi blízko recesii – ak už v nej priamo nie sme Larry Fink, CEO BlackRock

Aj keď niektoré ekonomické ukazovatele, ako rast zamestnanosti či maloobchodné tržby, zatiaľ držia líniu, sentiment medzi spotrebiteľmi aj firmami výrazne ochladol. L. Fink pripúšťa, že spotrebitelia mohli pred zavedením ciel predzásobiť, čím dočasne zakryli reálne spomalenie ekonomiky.

Napriek rastúcim obavám šéf BlackRocku odmieta predstavu, že by Amerika čelila novej finančnej kríze. Podľa neho megatrendy ako umelá inteligencia naďalej ženú ekonomiku dopredu. No dodáva, že neistota a obavy z budúcnosti dominujú rozhovorom s klientmi spoločnosti, ktorú vedie. Ide o najväčšieho správcu aktív na svete.

V pondelok počas podujatia Economic Club of New York prezradil, že aj mnohí ďalší generálni riaditelia považujú recesiu za už prebiehajúcu realitu.