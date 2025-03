Potrebná konsolidácia na budúci rok sa bude blížiť sume dve miliardy eur. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to avizoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že konkrétne číslo oznámi čoskoro. Uprednostňuje úspory na výdavkovej strane rozpočtu, konkrétne opatrenia však nebude prezentovať, kým sa na nich nedohodne vládna koalícia.

Konsolidačný balík sa musí podľa Kamenického navýšiť oproti pôvodným predpokladom o stovky miliónov eur. Tieto zmeny súvisia napríklad s revíziou plánu obnovy, požiadavkami na navyšovanie platov učiteľov, rizikami v zdravotníctve či kompenzáciami vysokých cien energií. Minister by uprednostnil v ďalšom roku adresnú energopomoc, na jej podobe sa však musí zhodnúť celá koalícia.

„Ja osobne budem navrhovať, aby sme oveľa viac konsolidovali na výdavkovej strane, to znamená na šetrení, na efektívnejšom vynakladaní peňazí. Priestor na príjmovej strane sa skutočne znižuje, zvyšovať stále dane sa nedá. Ale je tam určitý menší priestor na niektoré dane, na ktorých je zhoda, bavíme sa napríklad o dani z hazardu,“ priblížil Kamenický. Diskutovať sa bude podľa neho aj so samosprávami o tom, aby nemali dodatočné požiadavky na štátny rozpočet.

Viac o konkrétnych opatreniach v tejto chvíli šéf rezortu financií hovoriť nechce. „Ja dokedy nebudeme mať dohodu v rámci koalície, dovtedy nebudem hovoriť opatrenia. Takisto odmietam prístupy médií, že niekto vyhodí článok, že bude to a to a poďte to dementovať. Takto to proste nefunguje,“ zdôraznil.

Na potrebe ozdravenia verejných financií existuje zhoda, konštatoval opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS). Takisto je podľa neho potrebné priznať, že neexistuje konsolidácia, ktorá sa nedotkne ľudí. „Každá sa dotkne, aj tá najhoršia, akú ste vymysleli, sa dotkne a ešte viac. Jednoducho treba šetriť,“ podčiarkol.

Pripomenul, že súčasná vláda išla doteraz cestou zvyšovania daní a odvodov. Kritizoval novozavedenú daň z finančných transakcií, vyššiu daň z pridanej hodnoty či najvyššiu firemnú daň zo všetkých postkomunistických krajín. „Toto je konsolidácia, ktorá zabíja slovenskú ekonomiku, zabíja krajinu. Normálne sa rozpadajú verejné financie,“ vyhlásil Viskupič.