Zväz rakúskeho maloobchodu spolu s Greenpeace vyzývajú rakúsku vládu a Európsku komisiu, aby podnikli kroky proti čínskym online platformám Temu, Shein a AliExpress.

Záplava balíkov z Ďalekého východu ide na úkor európskych obchodníkov a spotrebiteľov, ako aj na úkor životného prostredia, uviedol výkonný riaditeľ maloobchodného združenia Rainer Will. „Shein a Temu zaplavujú Európu lacnými výrobkami, ktoré často obsahujú nebezpečné chemikálie,“ varovala zástupkyňa Greenpeace Ursula Bittnerová. Vlani dorazilo do Európy 4,6 miliardy balíkov do 150 eur, z ktorých dve tretiny boli nesprávne deklarované, uviedlo združenie maloobchodu.

Iniciátori výzvy navrhujú zníženie limitu EÚ na dovoz tovaru oslobodeného od cla zo 150 na nula eur, požadujú tiež navýšenie zdrojov pre colné orgány a sprísnenie kontroly importu. V prípade opakovaného porušovania nariadení EÚ maloobchodníci a Greenpeace vyzývajú na dočasný zákaz čínskych platforiem.