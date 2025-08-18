Trhové ceny elektriny a zemného plynu minulý týždeň smerovali nadol. Elektrine sa podarilo klesnúť pod „magickú“ stoeurovú hranicu, zatiaľ čo plyn sa ešte viac priblížil ku 30 eurám za megawatthodinu.
Elektrina s budúcoročnou dodávkou na Slovensko sa v piatok 15. augusta predávala za 97 eur za megawatthodinu, kým začiatkom uplynulého týždňa stála 101 eur, vyplýva z údajov pražskej burzy PXE.
Plyn s dodávkou na budúci rok sa vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku dal na konci minulého týždňa kúpiť za 31 eur za megawatthodinu, čo od pondelka značí pokles o dve eurá.