Európska únia rokuje s USA o sérii opatrení zameraných na ochranu svojho automobilového priemyslu. Týkajú sa zníženia amerických ciel, dovozných kvót a kreditov na export automobiliek.

Rozhovory sú súčasťou snahy Európskej komisie dosiahnuť obchodnú dohodu s USA pred 1. augustom, ktorý stanovil americký prezident Donald Trump na rozsiahle zvýšenie ciel.

Zatiaľ nie je jasné, či americká administratíva súhlasí so všetkými podmienkami svojho najväčšieho obchodného partnera. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že Komisia v rokovaniach „dosiahla pokrok“.

Na stole je návrh na „určitú úľavu“ od dovozných ciel pre automobilky, ktoré vyrábajú vozidlá v USA a vyvážajú ich do iných krajín. Títo producenti by mohli dostať kredity v hodnote exportu zo Spojených štátov, ktoré by potom uplatnili na hodnotu akéhokoľvek dovozu z EÚ. To by im umožnilo importovať vozidlá v tejto hodnote bez cla alebo so zníženou sadzbou.

Mechanizmus by bol prospešný najmä pre automobilky BMW a Mercedes-Benz, ktoré majú v USA výrobné centrá, pričom významnú časť produkcie vyvážajú. USA údajne ponúkli aj úľavu, ak budú spoločnosti súhlasiť s dodatočnými investíciami, čo by pomohlo Volkswagenu, ktorý z amerických závodov takmer nevyváža, ale zvažuje výstavbu továrne pre Audi.

Brusel je v situácii, keď sa snaží nájsť ústupky, ktoré sú prijateľné ako pre európske automobilky, tak pre Donalda Trumpa.