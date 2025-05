Samosprávy hospodária veľmi dobre, minulý rok skončili s hotovostným prebytkom 678 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom mestá a obce hospodárili lepšie o 366 miliónov eur. Celková zadlženosť klesla z 18,3 percenta na 14,8 percenta. Uviedol to v nedeľu minister financií Ladislav Kamenický po stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.

„Hospodárenie samospráv je veľmi dobré, myslím si, že aj vzhľadom na to, čo som povedal, tak keď to zhodnotím všeobecne, tak samosprávy sa majú podstatne lepšie, ako sa má momentálne štát,“ uviedol Kamenický.

Minister financií sa dotkol aj kompetencií samospráv, medzi ktoré patrí i daň z nehnuteľností. Prízvukoval, že do tejto kompetencie samosprávam štát zasahovať nechce a nebude určovať, aká má byť výška daní z nehnuteľností. „Myslíme si, že starostovia aj primátori vedia, čo si môžu dovoliť voči svojim občanom,“ skonštatoval Kamenický.

Na spoločnom rokovaní sa podľa šéfa rezortu financií venovali aj reforme verejnej správy. Pripomenul, že ak konsoliduje štát, mala by svoje výdavky konsolidovať aj samotná samospráva. „Premiér Robert Fico oznámil, že nie štát bude určovať to, ako má prebehnúť reforma verejnej správy. Je to na samosprávach, aby prišli s nejakým riešením. Ja chcem v určitom zmysle opäť pochváliť samosprávy, že avizujú, že takúto reformu pripravujú, a že potom, keď bude konkretizovaná, tak predložia ju Robertovi Ficovi a samotnej vláde na posúdenie,“ uviedol Kamenický.

Doplnil, že ak sa vedia samosprávy dohodnúť, ako by mohli efektívnejšie fungovať, štát to nechá v ich rukách. „My budeme absolútne rešpektovať ich nejaké postoje,“ dodal Kamenický.