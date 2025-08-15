Trh s použitými luxusnými hodinkami v prvom polroku rástol najrýchlejšie od začiatku roka 2022.

Index Bloomberg Subdial Watch, ktorý sleduje 50 najčastejšie predávaných modelov podľa hodnoty transakcií, stúpol o 5,3 percenta a v raste pokračuje aj v treťom štvrťroku.

Oživenie je napriek tomu relatívne slabé v porovnaní s prudkým rastom počas pandémie. Prichádza ale v čase, keď predaj nových luxusných hodiniek čelí americkým clám a nízkemu dopytu v Ázii.

Trh s použitými hodinkami takisto ťaží z faktu, že rekordné ceny zlata zvyšujú ceny nových hodiniek. Zákazníci volia nákup starších modelov aj preto, aby sa vyhli dlhým čakacím dobám.

Rolex.
