Kybernetická bezpečnosť dostupná aj pre malé a stredné podniky
IXTRUST reaguje na rastúce nároky firiem na ochranu kritických dát a zabezpečenie plynulej prevádzky. Ide o komplexný produkt poskytovaný formou služby a je navrhnutý tak, aby bol jednoducho dostupný aj pre malé a stredné podniky z vysoko rizikových odvetví, ktoré často nemajú kapacity ani vlastný tím na nasadenie moderných bezpečnostných technológií. Umožňuje odhaliť hrozby skôr, než spôsobia škodu a obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých hodín. Zároveň ponúka prehľadné a overené postupy pre zálohovanie a obnovu bez zložitej konfigurácie. Firmy tak výrazne posilnia celkovú odolnosť svojich systémov.
„Firmám dávame do rúk účinný nástroj, vďaka ktorému dokážu včas odhaliť hrozby, bezpečne sa zotaviť po útoku a nastaviť efektívnu politiku zálohovania a obnovy. Navrhli sme ho tak, aby bol dostupný aj organizáciám, ktoré nemajú vlastný tím kyberbezpečnostných expertov,“ hovorí Andrej Kavický, Business Development Director spoločnosti IXPERTA.
Ako IXTRUST funguje v praxi
- Analyzuje dátové toky, logy a zálohy na včasné odhalenie kybernetických hrozieb
- Obsahuje mechanizmy bezpečného zotavenia, ktoré minimalizujú dopad útoku
- Ponúka pripravené šablóny a overené postupy na riadenie zálohovania a obnovy dát
- Je možné ho integrovať s bežne používanými systémami v rizikových odvetviach.
IXTRUST tak odstraňuje zložitosť tradičných bezpečnostných riešení a sprístupňuje profesionálnu kybernetickú ochranu aj firmám, ktoré na ňu doteraz nedosiahli.
Spolupráca s európskymi partnermi
Produkt IXTRUST vzniká v rámci programu Európskej únie DIGITAL Europe Programme – Cybersecurity and Trust, v spolupráci s Európskym centrom kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (ECCC) a zástupcami akademickej sféry vrátane Českého vysokého učenia technického v Prahe (ČVUT FEL). Prispievajú k vývoju nástrojov a aktívne sa zapájajú do šírenia osvety v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
O spoločnosti IXPERTA
IXPERTA je česká technologická spoločnosť zameraná na kybernetickú bezpečnosť, správu infraštruktúry, digitalizáciu procesov, komunikáciu a vývoj softvéru na mieru. Svojim zákazníkom pomáha zvládať IT výzvy, od návrhu architektúry, cez implementáciu až po servisnú podporu. Podporuje ich rast prostredníctvom riešení, ktoré prinášajú stabilitu, efektivitu a dlhodobú hodnotu.