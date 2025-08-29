Čistý zisk čínskej automobilky BYD, ktorá je najväčším výrobcom elektromobilov na svete, sa v tohtoročnom druhom štvrťroku medziročne znížil o 30 percent na 6,4 miliardy jüanov (zhruba 768 mil. eur). Hrubý domáci produkt krajiny v prvom kvartáli klesol medziročne o 5,4 percenta, v závere vlaňajška si hospodárstvo ešte polepšilo o 2,5 percenta. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z dnešnej správy podniku. Štvrťročné tržby spoločnosti však medziročne vzrástli o 14 percent a prekročili 200 miliárd jüanov.
V prvom polroku sa čistý zisk zvýšil o 14 percent na 15,5 miliardy jüanov. Tržby stúpli o 23 percent na 371 miliárd jüanov. Automobilka v polroku predala 2,15 milióna vozidiel, teda o tretinu viac ako pred rokom. Jej cieľom je predať v celom tomto roku 5,5 milióna vozidiel, napísala agentúra Bloomberg.
Spoločnosť BYD na svetovom trhu s autami s čisto elektrickým pohonom súperí s americkým konkurentom Tesla, na čele ktorého stojí miliardár Elon Musk. Firma BYD stále predáva veľkú väčšinu svojich automobilov na čínskom trhu, snaží sa ale rozširovať medzinárodnú prítomnosť, okrem iného aj v Európe.
Koncom roka 2023 sa spoločnosť BYD rozhodla, že v rámci zahraničnej expanzie postaví v Maďarsku svoju prvú európsku fabriku na osobné autá. Závod bude vyrábať elektromobily a hybridné vozidlá pre európsky trh.