Americká spoločnosť Amazon údajne predložila ponuku na kúpu čínskej aplikácie TikTok. Gigant internetového obchodu sa mal formou listu obrátiť na amerického viceprezidenta J. D. Vancea a ministra obchodu Howarda Lutnicka.

Ako najsľubnejší záujemca o kúpu platformy na zdieľanie krátkych videí sa skôr skloňovala technologická spoločnosť Oracle. Tomuto scenáru bol údajne naklonený čínsky vlastník TikToku Bytedance aj americký prezident Donald Trump.

Z dôvodu možného ohrozenia národnej bezpečnosti americký Kongres veľkou väčšinou hlasov prijal zákon, ktorý zaviazal čínsku materskú spoločnosť predať podnik v USA do 19. januára 2025. Trump po návrate do Bieleho domu túto lehotu predĺžil do 5. apríla. Spojené štáty sa obávajú, že Peking by mohol TikTok využívať na zhromažďovanie informácií o amerických používateľoch a na ovplyvňovanie verejnej mienky.

Nie je jasné, či čínska vláda predaj aplikácie povolí, pretože zakázala predaj algoritmov do zahraničia. Softvér, ktorý je základom platformy TikTok, rozhoduje o tom, ktoré videá sa budú používateľovi zobrazovať.