Iba zriedka sa stane, že titulky denníkov nezaplavia správy o Elonovi Muskovi, Markovi Zuckerbergovi, Jeffovi Bezosovi či inom známom miliardárovi. Existujú však aj takí, ktorí sa médiám vyhýbajú a snažia sa na seba či svoj majetok veľmi neupozorňovať.

Tu je zoznam zoznam piatich najtajomnejších miliardárov sveta, ktorý vytvoril Business Insider, spolu s informáciami o pôvode a hodnote ich majetku:

Philip Anschutz

Festival Coachella pozná takmer každý, no iba málokto vie, kto za ním stojí. Philip Anschutz je známy aj ako „najizolovanejší americký miliardár“.

Podľa magazínu Forbes ma jeho majetok hodnotu zhruba 10,7 miliardy dolárov. Anschutz je majiteľom Anschutz Entertainment Group, ktorá vlastní viacero športových tímov, prevádzkuje viac ako sto klubov, divadiel a arén po celom svete. Spolu s Coachellou organizuje viac než 25 hudobných festivalov.

Skôr než sa Anschutz začal venovať zábavnému priemyslu, zbohatol na rope a železniciach. V roku 1979 objavil ropné pole na hranici amerických štátov Wyoming a Utah a o tri roky neskôr polovicu odkúpila firma Mobil za 500 miliónov dolárov.

„Anschutz je taký čarodejník z krajiny Oz,“ povedal na margo 83-ročného podnikateľa ekonóm Jack Kyser v rozhovore pre Los Angeles Times. Anschutz je podľa neho muž, ktorý ťahá za nitky a aj keď ho nikto nevidí, tak má na Los Angeles neskutočný vplyv.

Frederick Barclay

Zdroj: Getty Images Frederick Barclay

Bratia Frederick a David Barclayovci sú identické dvojičky. David zomrel v roku 2021 a Frederick má 88 rokov. V roku 2020 podľa Forbesu disponovali majetkom v hodnote štyri miliardy dolárov.

Impérium Barclayovcov zahŕňa online predajcu Very, kedysi známeho ako Shop Direct, noviny The Daily Telegraph a hotel The Ritz v Londýne. O pôvode bratov či tom, ako sa im impérium podarilo vybudovať, sa toho veľa nevie.

Forbes označil bratov za „najslávnejších samotárskych britských miliardárov“. Dvojica vlastnila súkromný ostrov a novinárom sa ju iba zriedka podarilo odfotiť spolu.

Rodina Marsových

Zdroj: Getty Images Jacqueline Marsová s vnučkami

Rodina Marsových sa preslávila najmä svojím sladkým impériom so značkami ako M&M's, Snickers, Twix a Dove. Vlastní takisto potravinové značky Ben's Original, Pedigree, Iams a Cesar.

V októbri 2022 ich Bloomberg zaradil na druhé miesto najbohatších rodín sveta s majetkom v hodnote 160 miliárd dolárov.

Ike Perlmutter

Ike Perlmutter svoje bohatstvo nadobudol výrobou akčných figúrok, vďaka čomu jeho kroky neskôr smerovali do firmy Marvel Comics. V roku 2005 sa stal jej generálnym riaditeľom a v roku 2009 ju predal štúdiu Disney za štyri miliardy dolárov. Perlmutter podľa Forbesu disponuje majetkom v hodnote 3,9 miliardy dolárov.

Tento 80-ročný miliardár sa len zriedka objavuje na verejnosti. Keďže chce ostať inkognito, zvykne nosiť slnečné okuliare a falošné fúzy. Údajne sa takto objavil aj na premiére filmu Iron Man v roku 2008. Perlmutterovi priatelia pripisujú toto správanie jeho plachej povahe a silnému izraelskému prízvuku.

Bratia Wertheimerovci

Zdroj: Getty Images Alain a Gerard Wertheimerovci s kráľovnou Alžbetou II.

Alain a Gérard Wertheimerovci sú treťou generáciou vlastníkov značky Chanel. Ich dedo Pierre Wertheimer v roku 1924 uzavrel dohodu s Gabrielou „Coco“ Chanel a založili firmu Parfums Chanel. V roku 1954 nad spoločnosťou prevzal plnú kontrolu.

Alain a Gérard zdedili spoločnosť v roku 1996, po smrti svojho otca Jacquesa. Alain v súčasnosti pôsobí ako predseda značky Chanel a Gérard v rámci nej vedie divíziu hodiniek.

Podľa Forbesu disponuje každý z bratov majetkom v hodnote 32,6 miliardy dolárov. The New York Times ich nazval „najnenápadnejšími miliardármi módneho priemyslu“. V tom istom článku denník uviedol, že sa bratia nikdy nezúčastňujú otvorenia nových pobočiek Chanelu a ak náhodou prídu na módnu prehliadku značky, tak sa na ňu odvezú sami a sedia v treťom alebo štvrtom rade.