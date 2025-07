Americký prezident Donald Trump sa posledné mesiace vo svete preslávil svojou netradičnou obchodnou politikou. Ujal sa pre ňu názov „TACO“, čo je skratka pre anglickú frázu „Trump Always Chickens Out“. V preklade znamená niečo ako „Trump vždy vycúva“.

Kritici pritom poukazujú na jeho nedávne rozhodnutie pozastaviť obchodnú vojnu s Čínou a dočasne zmierniť zavádzanie rozsiahlych „recipročných ciel“ voči väčšine ostatných obchodných partnerov USA. Zdá sa, že mu v Európe rastie konkurencia.

Členské štáty EÚ rokujú o dôležitých politických otázkach na samitoch Európskej rady, ktoré sú známe aj pod prezývkou EUCO. Výnimkou nebolo ani uzavretie obchodnej dohody so Spojenými štátmi. Tie totiž v opačnom prípade hrozia bloku až 50-percentnými clami na takmer všetok úniový tovar.

Hoci sa EÚ spočiatku vyhrážala odvetnými opatreniami, ak Washington pri rokovaniach nebude ochotný robiť ústupky, dnes volí oveľa krotkejší prístup. Nie je vylúčené, že v mene obmedzovania škôd nakoniec odklepne podmienky, ktoré predtým jednoznačne odmietala.

Bojovať či ustúpiť?

D. Trump sa EÚ ešte v máji vyhrážal, že voči nej k 1. júnu zavedie vysoké dovozné clá na úrovni 50 percent. Zhruba o 48 hodín neskôr aktivoval svoju TACO politiku a termín posunul na 9. júla, pretože ho o to požiadala samotná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Čas sa ale EÚ kráti. Blok musí nájsť spoločnú pozíciu predtým, ako odklad ciel vyprší. Ich zavedenie by totiž mohlo tvrdo zasiahnuť vývozcov z viacerých odvetví od automobilového až po farmaceutický. Európski lídri tak stoja pred dilemou, či sa pokúsia obchodnú dohodu s USA uzavrieť čím skôr, alebo budú ďalej bojovať za výhodnejšie podmienky.

Jediná krajina, ktorej sa podarilo obchodnú dohodu s USA dokončiť, je v súčasnosti Spojené kráľovstvo. Štáty v rámci nej odklepli desaťpercentné clo na prakticky všetok dovoz z Veľkej Británie. Ide o základnú sadzbu, ktorá platí od apríla 2025. Spojené štáty v tejto súvislosti zdôraznili, že ju nepodlezú pri žiadnom z obchodným partnerov, medzi ktorých patrí aj EÚ.

EÚ zaradila spiatočku

Blok pôvodne odmietol myšlienku uzavrieť s Washingtonom obchodnú dohodu po vzore Spojeného kráľovstva, ktorá by Američanom umožnila uvaliť desaťpercentné clá na väčšinu vývozov z EÚ. Európska komisia a lídri ako francúzsky prezident Emmanuel Macron sľubovali reagovať na agresívnu politiku Bieleho domu „rozhodnými a primeranými“ protiopatreniami. Šéfka EK pritom zdôrazňovala potrebu chrániť suverénnu povahu rozhodovania EÚ, čím chcela jasne naznačiť, že kompromisy robiť nemieni.

Predstavitelia EÚ naďalej tvrdia, že ich cieľom je dosiahnuť obojstranne výhodnú dohodu. Keďže sa ale Washington odmieta vzdať desaťpercentnej colnej sadzby a zároveň hrozí jej zvýšením, čoraz viac členských štátov túži spor vyriešiť čo najrýchlejšie a s čo najmenšou ujmou. Urýchlenie procesu podporuje najmä Nemecko, pretože nálada tamojších exportérov sa zhoršuje.

Viacerí lídri EÚ na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom začali na Komisiu tlačiť, aby s Washingtonom uzavrela jednoduchú dohodu. Podľa zdrojov z prostredia rokovaní je čoraz viac členských štátov pripravených súhlasiť s desaťpercentnou sadzbou, ak tým EÚ ochránia pred zavedením vyšších 50-percentných taríf. Hoci francúzsky prezident na verejnosti stále burcuje blok, aby zaujal tvrdší postoj, ani on v rámci rokovaní neblokuje presadenie kompromisu.

EÚ tak možno po vzore D. Trumpa takisto „vycúva“ zo svojho pôvodného rozhodnutia odmietnuť obchodnú dohodu podobnú tej, ktorú s USA uzavrelo Spojené kráľovstvo. Tá by spočívala v tom, že blok získa ústupky v otázke ciel na kovy a automobily, no prijal by základnú desaťpercentnú sadzbu na väčšinu ostatného exportu.