Ratingová agentúra Fitch varovala, že Svetová banka a ďalšie medzinárodné finančné inštitúcie môžu prísť o špičkový rating, ak im americký prezident Donald Trump zastaví financovanie. Je tak v krátkom čase druhou ratingovou agentúrou po Moody's, ktorá dala najavo rovnaké obavy.

Trump podpísal exekutívny príkaz na preverenie financovania všetkých medzinárodných organizácií, ktorých sú USA členom. Na základe výsledkov po šiestich mesiacoch rozhodne, či Spojené štáty financovanie týchto inštitúcií ukončia alebo bude potrebná reforma. Agentúra Fitch tvrdí, že akýkoľvek signál možného stiahnutia podpory USA pre tieto organizácie môže viesť k negatívnemu vývoju ratingu.

USA sú najväčším akcionárom v inštitúciách patriacich pod Svetovú banku. V Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj kontrolujú Spojené štáty 16,4-percentný a v Medzinárodnej asociácii pre rozvoj, ktorá poskytuje úvery a granty pre najchudobnejšie krajiny sveta, 19-percentný podiel. V Ázijskej rozvojovej banke kontrolujú 15,6-percentný a v Európskej banke pre obnovu a rozvoj 10-percentný podiel. Najväčší, 30-percentný podiel, kontrolujú v Medziamerickej rozvojovej banke v Latinskej Amerike.

Moody's a Fitch uviedli, že stiahnutie sa USA z týchto organizácií je nepravdepodobné a ak by k tomu prišlo, dôsledky budú rozsiahle. Spôsobilo by im to vysoké finančné škody a viedlo by to k odchodu ďalších akcionárov. Fitch dodala, že jednou z prvých reakcií by bolo zaradenie dotknutých inštitúcií na zoznam Rating Watch Negative. Či prídu o najvyšší rating na úrovni AAA, bude závisieť od podmienok prípadného odchodu USA a reakcie ďalších akcionárov.