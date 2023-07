Spoločnosť EP Global Commerce českého podnikateľa Daniela Křetínskeho a holding Fimalac, za ktorým stojí miliardár Marc Ladreit de Lacharrière, zdvihli svoju ponuku na zvýšenie kapitálu zadlženého francúzskeho reťazca Casino na 1,35 miliardy eur. Predtým ponúkali 1,1 miliardy eur. Casino v tlačovej správe uviedlo, že dostalo dve ponuky na zvýšenie základného imania. Hlavné podmienky oboch návrhov zverejní na konci stretnutia s veriteľmi, ktoré sa uskutoční v stredu 5. júla. Druhú ponuku predložil holding 3F.

Návrh, v ktorom spojili sily tretí a druhý najväčší investor reťazca, teda Křetínský a Ladreit de Lacharrière, podľa zdroja zahŕňa aj plán prevodu zabezpečeného dlhu 500 miliónov eur na akcie. To by úhrnom znamenalo zvýšenie kapitálu o 1,8 miliardy eur. Podľa návrhu Křetínskeho by on a spoločnosť Fimalac poskytli 900 miliónov eur, zvyšok by pochádzal od veriteľov, akcionárov a ďalších účastníkov trhu. Ich predchádzajúca ponuka dávala menší priestor investíciám tretích strán, dodal zdroj.

Casino bude splácať dlh

Holding 3F vedú miliardár v sektore telekomunikácií Xavier Niel, investičný bankár Matthieu Pigasse a podnikateľ Moez-Alexandre Zouari. Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že do skupiny spoločne so svojimi finančnými partnermi prípadne investuje 900 miliónov eur.

Casino uviedlo, že návrhy predloží predstavenstvu a na stretnutí s veriteľmi. „Vedenie Casina neprijme žiadne rozhodnutie ohľadom týchto návrhov, kým nebudú predložené a prerokované s veriteľmi pod dohľadom osôb poverených zmierovacím konaním,“ dodala firma.

Spoločnosť Casino, pod ktorú spadajú napríklad reťazce Monoprix a Franprix, mala na konci minulého roka konsolidovaný čistý dlh 6,4 miliardy eur. V nasledujúcich dvoch rokoch bude musieť splácať dlh vo výške troch miliárd eur. Skupina od júna rokuje s veriteľmi. Snaží sa udržať nad vodou pomocou premeny veľkej časti svojho dlhu na vlastný kapitál, ďalej odpredaja a prostredníctvom dohody s vládou o odklade daní a sociálnych poplatkov.

Prepad akcií

Koncom júna Casino uviedlo, že plánuje do konca júla uzavrieť dohodu o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi. Oznámilo im, že potrebuje kapitálový vklad najmenej 900 miliónov eur.

Akcie Casina sa na začiatku týždňa prepadli až o 20 percent na rekordné minimum. Firma skôr uviedla, že požiada obchodný súd o odklad splátok, aby sa vyhla platobnej neschopnosti. Niektorí veritelia odmietli žiadosti o neúčtovanie úrokov a ďalších poplatkov počas zmierovacieho obdobia. Akcie v pondelok uzavreli poklesom o 3,3 percenta na 3,93 eura, čo firme zabezpečilo trhovú kapitalizáciu 440 miliónov eur.