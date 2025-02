Bezpečnostné záruky musia byť silné a spoľahlivé, v opačnom prípade by išlo iba o ďalší podvod zo strany Ruska, ktoré by následne mohlo začať novú vojnu proti Ukrajine či inému štátu, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po skončení mimoriadneho samitu v Paríži.

Zhodnotil, že európski lídri zdieľajú víziu bezpečnostných záruk, ktoré sú robustné a spoľahlivé.

I just had a long conversation with President of France @EmmanuelMacron following his meeting today with other European leaders to discuss the global situation, the state of affairs in Europe, and security guarantees for Ukraine.



We share a common vision: security guarantees…