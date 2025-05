Na pôde Európskej komisie opäť ožívajú plány na radikálne zvyšovanie daní z tabakových výrobkov. Plánované dvojnásobné dane by doľahli predovšetkým na krajiny s nižšími príjmami vrátane Slovenska.

Tabaková iniciatíva

Iniciatívu, ktorá už niekoľkokrát dostala stopku, prevzalo Holandsko. Eurokomisár pre dane Wopke Hoekstra vyjadril „osobné želanie“ priniesť ešte pred letom na stôl nový návrh smernice o spotrebnej dani z tabaku.

Podobná iniciatíva stroskotala už v roku 2022, kedy malo ísť o harmonizované zvýšenie daní naprieč EÚ. Minimálne sadzby z cigariet mali vzrásť o sto percent, z cigár a cigaríl až o 900 percent a v prípade ostatných fajčiarskych výrobkov o 445 percent. Sadzby by sa zároveň upravovali o výšku inflácie, čo by znamenalo, že ceny cigariet by sa priblížili k tým, aké majú najbohatšie krajiny.

Nočná mora slovenských fajčiarov

Pre krajiny ako Holandsko či Francúzsko, kde ceny dosahujú 12 až 13 eur za krabičku, by zjednotenie daní neprinieslo zmenu. Slovensko je ale v inej situácii.

Ceny cigariet na Slovensku rástli štyri roky po sebe a majú rásť aj naďalej. Navyše, Slovensko má stále jednu z najvyšších inflácií v eurozóne, ktorú pravidelne nafukujú aj ceny tabakových výrobkov.

Zvyšovanie daní neúmerne ovplyvní chudobnejšie a nové krajiny EÚ, ktoré, ak nebudú proti, budú nútené výrazne zvýšiť dane s negatívnym vplyvom na spotrebiteľov a infláciu.

Medzi tých, ktorí sú proti, patria krajiny s nižším zdanením tabaku alebo veľkými investíciami do tabakového priemyslu, ako napríklad Taliansko, Grécko, Rumunsko, Luxembursko a Maďarsko.

Podľa oficiálnych dokumentov ale nie je revízia smernice o spotrebnej dani z tabaku súčasťou tohtoročného pracovného programu Európskej komisie. Pretože sa eurokomisia snaží dokončiť legislatívne priority, Hoekstrov návrh sa stáva citlivým politickým bodom. Holandský eurokomisár začal lobovať za zabezpečenie podpory a napriek výhradám je odhodlaný pokračovať v revízii tabakových predpisov.