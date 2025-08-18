V prvom polroku zaniklo v nemeckom kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle približne 76-tisíc pracovných miest, len v júni ich ubudlo takmer 14-tisíc. Odvetvie v júni zamestnávalo 3,82 milióna ľudí, čo je o 104-tisíc menej ako pred rokom.

Podľa zamestnávateľského združenia Gesamtmetall prišiel sektor od roku 2023 o 154-tisíc pozícií. Hlavný ekonóm Lars Kroemer uviedol, že priemysel trápia vysoké náklady na energiu, dane, odvody a byrokracia. Situáciu zhoršujú aj globálne tlaky vrátane colnej politiky USA.

Každé zrušené pracovné miesto znamená pre ekonomiku stratu viac než 100-tisíc eur pridanej hodnoty. Od roku 2019 klesla hospodárska sila Nemecka o takmer 25 miliárd eur.

WA 55 archív Leinfelden-Echterdingen - Na archívnej snímke z 8. mája 2025 nákladné auto značky Mercedes-Benz parkuje pred centrálou nemeckého výrobcu nákladných vozidiel Daimler Truck v nemeckom Leinfelden-Echterdingee. Daimler Truck v pondelok oznámil pokles dodávok v 2. štvrťroku 2025 o 5 %. Dôvodom bol najmä slabší dopyt v Severnej Amerike. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 08.05.2025, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen: Ein Lastwagen von Mercedes-Benz steht vor der Zentrale der Dachmarke
