V prvom polroku zaniklo v nemeckom kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle približne 76-tisíc pracovných miest, len v júni ich ubudlo takmer 14-tisíc. Odvetvie v júni zamestnávalo 3,82 milióna ľudí, čo je o 104-tisíc menej ako pred rokom.
Podľa zamestnávateľského združenia Gesamtmetall prišiel sektor od roku 2023 o 154-tisíc pozícií. Hlavný ekonóm Lars Kroemer uviedol, že priemysel trápia vysoké náklady na energiu, dane, odvody a byrokracia. Situáciu zhoršujú aj globálne tlaky vrátane colnej politiky USA.
Každé zrušené pracovné miesto znamená pre ekonomiku stratu viac než 100-tisíc eur pridanej hodnoty. Od roku 2019 klesla hospodárska sila Nemecka o takmer 25 miliárd eur.