Vláda sa usiluje znížiť deficit verejných financií k trom percentám hrubého domáceho produktu. Vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory ich ale dosiahne najskôr v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo.

Nutnosť ďalšej konsolidácie

Na budúci rok by mal schodok klesnúť na 4,1 percenta z tohtoročných 4,9 percenta HDP. Na dosiahnutie aktualizovaných cieľov budú potrebné konsolidačné opatrenia za približne 1,7 miliardy eur v roku 2026 a do 3,5 miliardy eur v roku 2027.

„Bez ďalšej konsolidácie by deficit v roku 2026 pravdepodobne neklesol pod päť percent,“ uviedol rezort financií.

V porovnaní s predikciami z vlaňajšej jesene oslabenie ekonomického rastu prináša aj výraznejší výpadok daňových príjmov. Od roku 2026 rozpočet pravdepodobne zaťaží schválená valorizácia miezd učiteľov či príspevkov na opatrovanie a asistenciu. Otvorenou otázkou naďalej ostáva tiež forma energopomoci, pričom dodatočným rizikom je negatívny vplyv amerických ciel.

V strednodobom pláne sa pôvodne očakával postupný pokles deficitu k trom percentám HDP do roku 2027, čo by malo stabilizovať verejný dlh. Makroekonomické prostredie sa ale výrazne zhoršilo. „Očakávané deficity hospodárenia sa navyšujú v priemere o 0,5 percenta HDP, stále ale pri rešpektovaní európskych rozpočtových pravidiel a so zreteľom na cieľ zastaviť rast dlhu do konca volebného obdobia,“ priblížilo ministerstvo financií.

Hľadanie zdrojov

Plán podľa rezortu zodpovedá rastu čistých výdavkov na úrovni 8,4 percenta, čo je po započítaní nárastu obranných výdavkov v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami. Po naplnení konsolidácie by sa rast dlhu mohol zastaviť v roku 2027 a začať klesať.

Rokovania o budúcoročnom rozpočte vrátane diskusie o konsolidačných opatreniach podľa rezortu už prebiehajú. Medzi možné opatrenia patria hľadanie úspor na prevádzke štátu a vyššie dane z nehnuteľností či externalít, kam patria aj hazardné hry.

„So samosprávami rokujeme o viacerých zmenách v zdaňovaní nehnuteľností, napríklad o vyššej dani z investičných bytov. Ďalšou oblasťou by mohlo byť spravodlivejšie zdanenie nehnuteľností viacpodlažných budov. Uvažuje sa aj nad automatickou indexáciou dane cez infláciu, aby daň aspoň čiastočne držala krok s rastom cien,“ priblížilo ministerstvo financií.