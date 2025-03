V diskusii o konsolidácii verejných financií v budúcom roku chcú zamestnávatelia presadzovať efektívny model konsolidácie, ktorý nebude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť slovenských firiem a nebude brzdiť hospodársky rast. Dôležité je zníženie prevádzkových výdavkov štátu a efektívne využívanie zdrojov Európskej únie. Uviedol to pre TASR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

„Klub 500 je pripravený aktívne sa zapojiť do odbornej diskusie o konsolidácii a predložiť konkrétne návrhy na redukciu výdavkov verejnej správy bez negatívneho dosahu na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Považujeme za nevyhnutné, aby vláda pristúpila k zodpovednej konsolidácii, ktorá nebude brzdiť hospodársky rast, ale, naopak, podporí stabilitu a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky," uviedol Gregor.

Po pondelkovom (3. 3.) rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, že sociálni partneri by mali byť aktívne zapojení do prípravy konsolidačných opatrení a očakávajú sa ich návrhy. „Vláda pred dvoma týždňami rozhodla, že sa opäť zostaví konsolidačný tím, ktorý, samozrejme, bude zohľadňovať aj politické hľadiská jednotlivých koaličných partnerov," informoval Tomáš.

Do diskusie by mala byť okrem iného zapojená aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Názory predstaviteľov RÚZ ako expertov z podnikateľského prostredia by mali pomôcť navrhnúť konsolidačné opatrenia tak, aby nedošlo k chybám a nedostatkom ako pri prvom konsolidačnom balíčku. Uviedol to po rokovaní HSR prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský. Výsledkom rokovaní by podľa neho mali byť také návrhy, ktoré najmenej zaťažia hospodársky rozvoj krajiny a podniky ako také.

Klub 500 považuje za jedno z riešení aj zefektívnenie správy územných celkov, ktoré by podľa výkonného riaditeľa klubu mohlo ušetriť až 316 miliónov eur ročne. Prispôsobenie školstva aktuálnym demografickým trendom by mohlo podľa Gregora rovnako priniesť úsporu vo výške stoviek miliónov eur ročne.

Konfederácia odborových zväzov SR očakáva, že bude taktiež participovať na odbornej diskusii vo veci konsolidačných opatrení. Tá na rozdiel od zástupcov zamestnávateľov apeluje na zvyšovanie daní prostredníctvom zmeny daňového mixu.

„Podľa nášho názoru by potrebné financie do rozpočtu mali byť zabezpečené v prvom rade zmenou filozofie daňového mixu, a to napríklad zvýšením sadzby dane z dividend, znovuzavedením daňových licencií, zavedením progresivity do daňového systému, zavedením majetkových daní a zvýšením dane z nehnuteľností, rešpektujúc však sociálnu štruktúru obyvateľstva a cenové mapy," uviedla KOZ.

Odborári navrhujú aj zavedenie daní z negatívnych externalít, ako napríklad daň z hazardu, ktoré nie sú z pohľadu konfederácie problematické, keďže sú uvaľované zvyčajne na zdraviu škodlivé správanie či návyky. KOZ zdôraznila, že v prípade zvyšovania daní je potrebné viac zaťažiť kapitál, ale daňovo-odvodové zaťaženie práce znížiť.

„Ďalšie úspory je možné nájsť vo zvýšení efektivity štátu, a to prostredníctvom transparentného verejného obstarávania, centralizovaným nákupom tovarov a služieb tak, aby došlo k úspore prevádzkových nákladov. Pri zvýšenej elektronizácii a digitalizácii verejnej správy a jej procesov nastanú aj prirodzené posuny v štruktúre zamestnancov verejnej správy," doplnili odborári.