Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) upozorňuje na viaceré dlhodobé problémy, ktoré brzdia domácu ekonomiku. Napriek tomu, že jej rast vlani prekročil dve percentá, Slovensko čelí výzvam vysokého deficitu verejných financií, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, upadajúcej úrovni vzdelávania aj zdravotnej starostlivosti a neschopnosti dokončiť infraštruktúrne projekty. Tieto faktory prispievajú k znižovaniu konkurencieschopnosti krajiny a jej atraktivity pre investorov.

SOPK navrhuje niekoľko opatrení na zlepšenie situácie. Medzi nimi je aktualizácia Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030, zavedenie úsporných opatrení v správe štátu, podpora domácej produkcie a zníženie cien energií pre podnikateľov. Komora tiež zdôrazňuje potrebu zníženia administratívnej náročnosti podnikania a využitie umelej inteligencie na zvýšenie produktivity. V oblasti vzdelávania a zdravotníctva je potrebná vyššia kvalita a absolventi by mali smerovať do oblastí s vysokou ekonomickou nadhodnotou.

Komora vyzýva aj na zmenu prístupu Slovenska v rámci Európskej únie, s dôrazom na dereguláciu, debyrokratizáciu a depolitizáciu. Vláde odporúča pripraviť jasnú predstavu o reforme EÚ, ktorá by zvýšila jej konkurencieschopnosť a podporila ekonomický rozvoj členských krajín. Zároveň zdôrazňuje potrebu aktívneho zapojenia SR do formovania politík EÚ a presadzovania vlastných iniciatív.