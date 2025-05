Zvyk starý ako civilizácia sa potichu vytráca. Ide o tichý koniec jednej éry? Po tisícročia ľuďom alkohol pomáhal uvoľniť sa v spoločnosti, znecitlivieť voči každodennému životu, alebo len pridať iskru bežným dňom. Dnes sa ho spoločnosť vzdáva tak nenápadne, až si to ani nevšíma. Spotreba alkoholu globálne klesá — a možno už natrvalo.

Pitie na Slovensku malo vždy svoje pevné rituály a pravidlá. Na zdravie sa pripíja pri každej príležitosti, od narodenín cez meniny až po úspešné zvládnutie pracovného dňa. Alkohol je univerzálnym liekom na žalúdočné ťažkosti, zlé počasie či zlú náladu. A samozrejme, fľaša vína bola vždy vítaným darom.

Lenže časy sa menia. Priemerný Slovák vypije 10,5 litra čistého alkoholu ročne, zatiaľ čo ešte pred dekádou to bolo takmer 12 litrov. Kým v roku 1994 vypil každý Slovák v priemere 93,4 litra piva, dnes je to už len 59,1 litra – historické minimum.

Pitie sa mení aj v spoločenskom kontexte. Stúpa popularita nealkoholických pív, vín, či nealko ginov. Moderné nealkoholické nápoje, inšpirované klasickými likérmi, využívajú starodávne techniky macerácie ovocia a bylín, no namiesto alkoholu sa pri ich výrobe používa kvalitný ocot.

Ocot tak plní nielen chuťovú, ale aj funkčnú úlohu – pomáha vytvárať autentický zážitok z nealkoholických nápojov, ktorý je čoraz častejšie na nerozoznanie od ich alkoholických predlôh. Dnes už nájdete nealko gin&tonic, nealkoholické prosecco, nealko rum pre miešané drinky či „vína“ bez promile, ktoré vizuálne aj chuťovo pripomínajú originály tak verne, že ich rozdiel spozná len znalec. Obľube sa tešia aj tzv. mocktaily – nealko koktaily miešané s rovnakou starostlivosťou ako ich alkoholické verzie.

Rastie počet ľudí, ktorí alkohol vôbec nepijú, a tí, čo pijú, často siahajú po kvalitnejších, nie kvantitatívnych zážitkoch. To, že niečo mizne z módy, sa väčšinou ukáže až s odstupom času. Spotrebiteľské zmeny bývajú nepredvídateľné – a často klamlivé.

Celosvetová výroba vína dosiahla vrchol už v roku 1979 – na úrovni 37,5 milióna ton, čo zodpovedá približne 50 miliardám fliaš. Odvtedy klesla o takmer tretinu, a to aj napriek desaťročiam PR o prospešnosti každodenného pohára „červeného“. Podobný vývoj vidíme aj pri výrobe pive. Od roku 2016, keď sa uvarilo 190 miliónov ton piva (asi pol bilióna fliaš), spotreba celosvetovo klesla o 2,6 percenta.

Triezveme – potichu, ale isto

Čísla hovoria jasne: v roku 2013 pripadalo na jedného dospelého obyvateľa planéty v priemere päť litrov čistého alkoholu ročne. V roku 2023 to bolo už len 3,9 litra. Celková globálna spotreba alkoholu kulminovala v roku 2016 na úrovni 25,4 miliardy litrov. V súčasnosti je to o 13 percent nižšia.

„Sme svedkami dlhodobého trendu miernejšieho pitia na makroúrovni,“ hovorí Richard Halstead z výskumnej agentúry IWSR. „Staršie generácie boli zvyknuté piť lacné víno k jedlu. Mladí vo veku 20 až 30 rokov dnes pijú oveľa menej a skôr príležitostne – keď to má zmysel.“

K tomuto trendu prispela aj pandémia covidu, ktorá zmenila spôsob, akým sa stretávame – socializácia sa stala menej spontánnou a viac premyslenou. Mnohí si tieto „triezvejšie“ návyky zachovali aj po návrate do bežného života.

Menej pijeme, ale utrácame viac

Hoci ľudia pijú menej, za alkohol míňajú viac. Miesto kvantity nastupuje kvalita. Prémiové whisky, remeselné pivá, dizajnové bary. Nápoj ako zážitok, nie zvyk. Konzumácia klesá, ale výdavky rastú – čoraz viac ľudí si dopraje luxusnejší drink, hoci len raz za čas.

Demografia bola doteraz hlavným tromfom alkoholového biznisu. Svet má dnes osem miliárd ľudí a rast sa má zastaviť až okolo 10,3 miliardy v 80. rokoch tohto storočia. Teoreticky to znamená stále dosť potenciálnych konzumentov. V praxi je to však komplikovanejšie.

Najprudšie rastúce regióny – od Afriky po juhovýchodnú Áziu – sú zároveň oblasti s vysokým podielom moslimského obyvateľstva, kde je alkohol kultúrne či nábožensky tabu. V Indii sa zdržiavajú aj mnohí hinduisti, niektoré štáty alkohol dokonca úplne zakázali. A v rozvojových krajinách rýchlo rastú kresťanské smery, ktoré tiež abstinujú – ako napríklad adventisti alebo mormóni. Zjednodušene: viac ľudí neznamená automaticky viac pijakov.

Ak by sa dlhodobá spotreba alkoholu ustálila na úrovni 3,1 litra na dospelého ročne, svet sa už nikdy nevráti k maximu z roku 2015. A to vôbec nie je nepredstaviteľné – je to zhruba šesť štandardných drinkov týždenne. Vzhľadom na miliardy abstinentov v štatistikách by sa reálna spotreba mohla prepadnúť ešte hlbšie.