Rusko zaznamenalo za sedem mesiacov rozpočtový deficit, ktorým prekročilo tohtoročný cieľ o viac než štvrtinu, ukázali údaje ministerstva financií.
Od januára do konca júla vykázala Moskva schodok 4,9 bilióna rubľov (52,77 miliardy eur), čo predstavuje 2,2 percenta hrubého domáceho produktu.
Rusko si pritom stanovilo, že tento rok dosiahne rozpočtový schodok 1,7 percenta HDP.
Výdavky za sedem mesiacov dosiahli 25,19 bilióna rubľov (265 miliárd eur), čo je o 20,8 percenta viac než za rovnaké obdobie vlaňajška. Na druhej strane, príjmy do štátneho rozpočtu vzrástli iba o 2,8 percenta na 20,32 bilióna rubľov (203 miliárd eur).
Rezort financií na jeseň údajne plánuje ďalšiu revíziu tohtoročného rozpočtu.