Markus Pieper zrejme nečakal, že sa jeho dvadsaťročné pôsobenie v Európskom parlamente (EP) skončí škandálom. Hoci mu jeho kolegovia vlani prekazili zisk novej pozície, bývalý europoslanec bude, zdá sa, ten, kto sa smeje naposledy.

Členovia frakcie Európska ľudová strana (EPP) totiž presadili zriadenie vyšetrovacieho orgánu, ktorý si posvieti na financovanie mimovládnych organizácií (MVO). Strana s pomocou krajne pravicových skupín tvrdí, že MVO by od Európskej komisie nemali dostávať financie na lobovanie v EP, a to najmä v otázkach zelenej politiky.

Práve M. Pieper bol tým, kto v jednej správe za druhou obviňoval mimovládky zo zneužívania grantov EÚ na ovplyvňovanie mienky europoslancov. Spor o peniaze sa však medzitým zmenil na kultúrnu vojnu o to, kto bude určovať smerovanie Európskej únie. Budú to volení politici alebo aktivisti žijúci z európskych grantov?

Kontakty nad kvalifikáciu

Európska komisia v januári 2024 vymenovala M. Piepera za nového vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky (SME). Okamžite tým spôsobila škandál. Europoslanci totiž proces ostro kritizovali a označili za spolitizovaný. Nemecký europoslanec podľa nich pozíciu získal napriek tomu, že v rámci hodnotenia dosiahol o minimálne 30 percent horší výsledok než zvyšné dve kandidátky z „menej reprezentovaných“ členských štátov. Menovite išlo o českú poslankyňu z frakcie Obnovme Európu Martinu Dlabajovú a zástupkyňu riaditeľa Švédskej federácie podnikateľov Annu Stellingerovú.

Povýšenie M. Piepera na úkor lepšie kvalifikovaných kandidátov naznačuje, že najvyššie pozície v Komisii dostávajú tí, ktorí sú politicky výhodní pre jej predsedníčku Ursulu von der Leyenovú, a nie úradníci s najlepšou kvalifikáciou. Bývalý europoslanec je totiž rovnako ako ona členom nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Aj podľa nemeckého europoslanca Daniela Freunda to bol hlavný dôvod, prečo dostal lukratívnu štvorročnú funkciu s mesačným platom 20-tisíc eur.

Členovia EP napokon v apríli 2024 v hlasovaní pomerom 382 ku 144 hlasom vyzvali Komisiu, aby vymenovanie M. Piepera za vyslanca pre malé a stredné podniky zrušila. Žiadali pritom o opätovné spustenie výberového konania. Tentokrát ale transparentne a objektívne.

Po hlasovaní M. Pieper na sociálnej sieti oznámil, že sa funkcie vzdáva, pretože mu jej obsadenie aj tak zablokoval francúzsky eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Europoslanec sa cítil ukrivdený, keďže podľa svojich slov „úspešne prešiel veľmi náročným výberovým konaním“. Šéfka Komisie Pieperovu rezignáciu okamžite bez námietok prijala, keďže sa stal politickou záťažou. Vývoj situácie zahral do karát najmä kritikom Komisie, ktorí už dlhodobo poukazujú na to, že jej rozhodovanie je netransparentné a zaváňa konfliktom záujmov. Podľa nich je to evidentné najmä v prípade financovania MVO.

Nad MVO visí Damoklov meč

Prešetrenie dotovania mimovládok je niečím, čo sa M. Pieper snažil iniciovať minimálne desať rokov. Obzvlášť problematické mu prišli environmentálne skupiny, ktoré brojili proti agende Komisie v oblasti Transatlantického obchodného a investičného partnerstva a dohody s Mercosurom. Sám pritom pôsobil ako hlavný zástupca CDU pre malé a stredné podniky v Bruseli, vinou čoho bol aj on terčom lobingu, no zo strany korporácií.

Skupine EPP sa podarilo presvedčiť ďalšie politické skupiny v Európskom parlamente vrátane zelených, socialistov a liberálov, aby podporili zriadenie osobitnej kontrolnej pracovnej skupiny v rámci Výboru pre kontrolu rozpočtu. Jej cieľom bude vyšetrovať, ako niektoré mimovládky získavali od Komisie peniaze. V najbližších mesiacoch sa tak podrobne pozrie na desiatky zmlúv medzi MVO a výkonnou inštitúciou EÚ. M. Pieper si v článku pre Die Welt neodpustil uštipačnú poznámku a obvinil Komisiu z „jasného porušenia princípu deľby moci“.

Aj nedávna správa Európskeho dvora audítorov kritizovala Brusel za nedostatočnú transparentnosť vo vzťahu k mimovládkam. „Financovanie EÚ poskytnuté MVO v rámci vnútorných politík nebolo dostatočne transparentné, hoci sme od našej predchádzajúcej správy z roku 2018 zaznamenali určité zlepšenia,“ napísali jej autori. Komisia podľa nich jasne nezverejnila informácie o lobistických aktivitách MVO dotovaných z grantov.

Nemecký denník Welt am Sonntag pritom nedávno odhalil možný politický škandál, ktorého hlavným aktérom je opäť Európska komisia. Z uniknutých dokumentov totiž vyčítal, že Brusel potajomky presúval peniaze daňových poplatníkov na účty environmentálnych MVO, aby nimi mohli financovať žaloby a kampane namierené proti súkromným nemeckým firmám. Ešte v januári vyšlo na povrch, že pod vedením bývalého podpredsedu Franza Timmermansa mala Komisia platiť mimovládkam za ovplyvňovanie europoslancov, podnikov a európskych inštitúcií. Išlo údajne o súčasť tajnej lobistickej schémy.

Skutočný vplyv tohto sporu na budúcnosť mimovládok sa ešte len ukáže. Už teraz je jasné, že bude mať dohru minimálne v rámci schvaľovania úniového rozpočtu na obdobie rokov 2028 až 2034.