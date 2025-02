Európska komisia vyšetruje čínskeho predajcu Shein. Podozrieva ho z porušovania únijných pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Avizuje tiež častejšie kontroly lacného tovaru z tretích krajín. V snahe vyvážiť náklady colných úradov navrhuje zaviesť manipulačný poplatok za spracovanie balíkov z e-shopov Temu a Shein.

Európska komisia chce zistiť, či Shein dostatočne zasahuje proti neprimeraným zmluvným podmienkam a nekalým obchodným praktikám. Firmu budú vyšetrovať vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa pod dohľadom EK.

Vlani dorazilo do EÚ približne 4,6 miliardy zásielok v hodnote nižšej než 22 eur. Vzhľadom na rýchlo rastúci počet lacných zásielok EK zvažuje, že za tovar dodávaný konečným zákazníkom bude účtovať manipulačný poplatok.

Ústredným bodom plánovanej reformy je zámer zrušiť súčasné oslobodenie od ciel pre zásielky do 150 eur. Mohlo by sa to dotknúť aj internetových trhovísk, ako sú Amazon alebo Etsy. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci maloobchodníci mali rovnaké konkurenčné podmienky.