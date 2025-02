Komisár EÚ pre obchod Maroš Šefčovič požiadal USA, aby odložili zvyšovanie ciel na európsky export, čo poskytne čas na rozhovory o ich znížení či dokonca odstránení v kľúčových sektoroch obchodu medzi Úniou a Spojenými štátmi.

Tvrdí, že hlavnou otázkou pre americkú stranu je reciprocita v colných aj necolných prekážkach. Únia má pritom nízku priemernú colnú sadzbu na dovoz z USA. Je však ochotná rokovať o znížení poplatkov, najmä v automobilovom sektore, kde má EÚ clo na dovoz áut vo výške desať percent, kým USA zaviedli clo na ľahké nákladné vozidlá vo výške 25 percent.

Šefčovič americkej strane predložil zoznam ciel a technických prekážok, ktoré podľa Bruselu diskriminujú vývoz z EÚ do USA, a ktorý by chcel zmeniť. Obe strany hovorili aj o regulácii a zdaňovaní digitálnych spoločností. Komisár poznamenal, že niektoré veľké americké digitálne spoločnosti majú viac zákazníkov v Únii ako v Spojených štátoch. Podľa neho je potrebné viac vysvetliť americkej strane myšlienky a filozofiu, ako Európska únia reguluje online spoločnosti. Najmä koncept, že ak je niečo nezákonné offline, malo by to byť nezákonné aj online.

Viacerí predstavitelia Trumpovej administratívy a širšieho hnutia MAGA útočia na Úniu pre cenzúru internetu a tvrdia, že ​​európske zákony sú útokom na slobodu prejavu. Elon Musk a Mark Zuckerberg kritizovali zákony EÚ, ktoré vyžadujú, aby ich spoločnosti míňali peniaze na moderátorov obsahu. Šefčovič však zopakoval, že ak ide o nebezpečný alebo nelegálny obsah, je potrebné ho odstrániť.

Prezident Trump kritizoval DPH v Európskej únii a označil ju za ďalšie clo na americký export. Zdá sa, že ani snaha Šefčoviča vysvetliť daň Američanom nezmenila ich názor. Podľa neho tak bude potrebné ďalej vysvetľovať, že ide o daň zo spotreby, nie z dovozu, a porovnávať ju s daňou z predaja v USA.