Počas historicky prvého naživo vysielaného šesťhodinového vládneho rokovania kolumbijský Gustavo Petro naznačil, že legalizovaný kokaín by sa mohol predávať podobne ako víno. Ľavicový líder, ktorý od nástupu do funkcie v auguste 2022 čelí rastúcej produkcii kokaínu, počas rokovania vyhlásil: „Kokaín je nelegálny, pretože sa vyrába v Latinskej Amerike, nie preto, že by bol horší ako whisky“. G. Petro, bývalý člen guerillového hnutia M-19, zároveň zdôraznil, že ak chce svet mier, musí sa obchod s drogami rozložiť. „Mohlo by to byť jednoduché, ak by sa kokaín legalizoval. Predával by sa ako víno,“ dodal.

Kolumbia je najväčším producentom kokaínu na svete a podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu dosiahla v roku 2023 pestovateľská plocha koky rekordných 253-tisíc hektárov, čo predstavuje nárast o desať percent oproti predchádzajúcemu roku, píše portál Financial Times.

G. Petro počas rokovania tiež upozornil na fentanyl, syntetický opioid zodpovedný za približne 70-tisíc úmrtí ročne v USA. „Fentanyl zabíja Američanov a nie je vyrábaný v Kolumbii,“ vyhlásil. Podľa neho bol tento liek pôvodne vyvinutý farmaceutickými spoločnosťami v Severnej Amerike a mnohí pacienti sa na ňom stali závislými.

Fentanyl prvýkrát syntetizoval v roku 1960 belgický chemik Paul Janssen v spoločnosti Janssen Pharmaceutica, ktorá je dnes súčasťou Johnson & Johnson. Pôvodne bol vyvinutý ako silné analgetikum na zmiernenie bolesti pri chirurgických zákrokoch a v onkológii. Fentanyl je 50- až 100-krát silnejší ako morfín. Táto látka sa spája s krízou v USA, keď niektoré farmaceutické firmy propagovali opioidy ako bezpečné a nenávykové, čo viedlo k masívnemu nárastu závislostí a úmrtí.

Petrove vyjadrenia môžu vyvolať napätie vo Washingtone, keďže americký prezident Donald Trump si boj proti drogám stanovil ako prioritu a v minulosti pohrozil Mexiku aj Kanade clami pre nelegálny obchod s fentanylom.